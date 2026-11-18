Washington.- La Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó una visita de dos días a Filipinas con motivo de una visita de Estado y la cumbre de la ASEAN, donde anunció más de 17.000 millones de dólares en acuerdos comerciales e inversiones estratégicas orientadas a respaldar decenas de miles de empleos estadounidenses y fortalecer la seguridad en el Indopacífico.

En un comunicado, detallaron que durante su encuentro con el presidente filipino, Ferdinand R. Marcos Jr., ambos mandatarios se comprometieron a eliminar el déficit comercial bilateral mediante mayores compras filipinas de energía y productos agrícolas estadounidenses, destacando un contrato de 12.000 millones de dólares entre Boeing, GE Aerospace y Philippine Airlines para hasta 20 aeronaves Boeing 787.

De la misma manera, señalaron que en materia de defensa y tecnología, Washington y Manila anunciaron un paquete de préstamos de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) superior a los 2.000 millones de dólares, además de 400 millones adicionales para capacidades en el mar de China Meridional, proyectos de nube soberana e inteligencia, un acuerdo satelital de hasta 200 millones con Astranis y la exploración de un pacto nuclear civil.

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Destacan otros proyectos

Por otro lado, la Casa Blanca señaló que el acuerdo también incluye infraestructura estratégica en Filipinas, como un depósito de combustible de 40 millones de dólares en Subic Bay y la modernización del aeropuerto de Basco, mientras que en la cumbre de la ASEAN se anunció la conclusión sustancial de un pacto comercial con Tailandia que eliminaría aranceles al 99 % de los bienes y una venta prevista de sistemas HIMARS por hasta 123 millones.

Acotaron que a nivel regional, la gira sumó negociaciones y contratos energéticos y tecnológicos en el sudeste asiático, entre ellos un proyecto de 2.000 millones en Indonesia con Latitude Energy, un acuerdo de hasta 1.000 millones entre Panasonic y Sila, un suministro de carbón de 100 millones en Malasia y planes de infraestructura digital en Malasia y Brunéi.

En este sentido, señalaron que las iniciativas anunciadas buscan consolidar el liderazgo tecnológico y comercial de las empresas estadounidenses en la región, impulsando cadenas de suministro seguras, defensa compartida y mayores oportunidades de exportación para trabajadores y productores de EE.UU.

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