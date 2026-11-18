Todo estaba previsto. Lo que no estaba escrito era lo que hoy todos sabemos, que ya es historia por las elecciones de medio término en noviembre 3, porque estuvieron en los ojos del mundo; especialmente, del protagonista mandante y soberano pueblo estadounidense, que esta vez mayoritariamente intervino el voto de la juventud asociado a su propia emoción ciudadana “NO SABO KIDS…”, que salieron a sufragar con un voto de rechazo y castigo a las políticas del presidente Trump y que, al final de cuentas, fue uno de los votos decisorios en el sufragio hispano/latino.

El detonante político fue el mismo presidente Trump, que le hizo campaña a los demócratas; en ningún momento fue su oposición, porque la guerra en Irán e Israel, en sus dos mandatos, las bautizó y confirmó él, sin autorización del Congreso de los EE. UU.

Y, a consecuencia de ese autoritarismo, el precio de los derivados del petróleo subieron y, por lo tanto, se dispararon con el costo de vida: gasolina, alimentos, vivienda, medicina y seguros, sumado el trato inhumano en materia migratoria, cuyas confesiones son espeluznantes; es decir, un tsunami social y económico, que estamos pagando todos, sin excepción, porque, como lo expresó el mismo presidente: “que el país no estaba preparado para aceptar las consecuencias”. Hoy, su equivocada política le seguirá pasando factura, pero deja un daño irreparable en sus habitantes.

Receta con prescripción

La radiografía política que tiene el mandatario estadounidense Donald Trump en estas elecciones de medio término, tiene una receta con prescripción que su médico le dio —el pueblo—, que en elecciones intermedias le ordena absoluto reposo inmediato en la Casa Blanca, porque ya no tiene vitamina para imponer con decretos medidas ejecutivas sin aprobación del Congreso. Sin embargo, no todo lo limita como presidente, porque él sigue siendo como lo es y puede usar su poderosa arma que tiene, el veto presidencial a toda resolución de leyes del Congreso; y esto es grave porque entrarían nuevamente en conflicto de poder, que los obligaría a la acostumbrada negociación política.

Los tres poderes del Estado de la Unión Americana tienen independencia en su normativa constitucional, de tal forma que, en estos momentos que el pueblo americano RADIOGRAFÍA DEL PODER TRUMP le ha expresado su voluntad soberana, los parámetros son otros y no de aquellos que han llevado a la catástrofe de guerras en el Medio Oriente, cuya decisión presidencial, sin autorización del Congreso de los EE. UU., llevaron al pueblo americano y a otros países del mundo a una incontenible y desastrosa economía nunca antes vivida en las últimas décadas; consecuencias fatales que sufren países de la región, combatiendo otra guerra, la del narcotráfico, que se incrustó en instituciones de América Latina.

Votación de los indecisos

Los resultados de estas elecciones a medio término tuvieron un componente anticipado, que no tenía y no contaba con votación de indecisos. Ya todo estaba decidido mucho antes, porque el voto anticipado sacudieron las urnas con una presencia a lo largo y ancho del país. Apreciación que la prensa le había dado crédito con mucho acierto en base de los resultados preliminares.

La pregunta que se hace el votante después de los resultados en estas elecciones es: ¿qué viene después? Primero: el Congreso no reanuda sus actividades sino hasta el 3 de enero de 2027; y, por lo tanto, nada va a pasar hasta esa fecha. Segundo: nada va a interferir el mandato del presidente Trump, excepto algo que está previsto en la Constitución. Tercero: el tema migratorio de ICE y su comportamiento de persecución, a lo mejor, esto baje por estrategia política del presidente Trump, a la que se estima una remota posibilidad.

Las elecciones de medio término no son elecciones generales cuando la jerarquía electoral la tiene un candidato a la presidencia de los EE. UU. y, en estos momentos, este no es el caso. Si pensamos que el presidente queda limitado con estas nuevas elecciones de medio término, decimos que no.

Lo único factible en estos días que podría suceder es una de estas dos cosas: (a) que la velocidad ejecutiva migratoria del presidente Trump la aguante y (b) que siga su ritmo de persecución para alcanzar acuerdos con el nuevo Congreso en el Senado y la Cámara de Representantes.

Gran cantidad de dinero a ICE

No olvidemos que, con el inmenso dinero que le dio Trump a ICE, no necesita más. De eso se trata la pausa política para que pueda existir una concertación entre demócratas y republicanos. Lo demás es pretender pensar que estamos equivocándonos, cuando la realidad es otra, porque la psicología política nos enseña que en su ciencia nada es seguro, porque todo puede pasar.

No se puede descartar que, aunque los demócratas recuperan el Congreso, Donald Trump tiene dos años más con la oposición como presidente, pero con una puerta abierta con un Congreso Demócrata, quitándole presupuesto para hacerle la vida muy difícil para que siga con esas guerras de Irán e Israel, que no son nuestras. Por otro lado, los demócratas también tienen el poder de fiscalización, que pueden llegar a investigar a altos funcionarios, pedir el costo de estas guerras, así como un juicio político al presidente. También, una figura política para tumbar un veto presidencial: se necesitan dos tercios del Congreso y los demócratas no lo tienen. Entonces, ¿quién le pone freno al presidente Trump con esta radiografía de poder?