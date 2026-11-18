Waxhaw, NC.- Una persecución vehicular en Waxhaw, Carolina del Norte, terminó con dos personas arrestadas, luego de que agentes de varios organismos policiales coordinaran un operativo que incluyó dispositivos para detener vehículos, unidades caninas y apoyo aéreo mediante drones.

La Oficina del Sheriff del Condado Unión (UCSO) informó el 17 de noviembre que los hechos comenzaron el domingo 15 de noviembre alrededor de las 3:15 p. m., cuando oficiales de la Policía de Waxhaw localizaron un automóvil relacionado con órdenes de arresto por delitos en el bloque 300 de N. Broome Street.

Los funcionarios intentaron detener el vehículo, pero el conductor, identificado como Dustin Bradley Auten, de 23 años y residente de Gastonia, ignoró las indicaciones policiales y continuó su marcha de manera errática. Esta conducta desencadenó una breve persecución que concluyó en el bloque 6300 New Town Road.

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En ese lugar, los agentes del sheriff utilizaron dispositivos de detención para pinchar dos neumáticos y obligar al automóvil a detenerse. Sin embargo, tanto el conductor como su acompañante abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

Los oficiales lograron capturar primero a la pasajera, Taylor Jalon Gunn, de 26 años y residente de Charlotte, cerca del automóvil. Auten, por su parte, corrió hacia una zona boscosa, lo que llevó a las autoridades a desplegar recursos adicionales para localizarlo.

La búsqueda incluyó la participación del perro policial K9 Homer, agentes de la oficina del sheriff y operadores de drones que proporcionaron imágenes aéreas para orientar a los equipos desplegados en tierra. Finalmente, Homer siguió el rastro del sospechoso y condujo a los funcionarios hasta su ubicación. Los agentes arrestaron a Auten sin que ocurrieran nuevos incidentes.

El conductor enfrenta cargos pendientes en los condados Mecklenburg y Gaston. Actualmente permanece en la cárcel del Condado Unión, donde las autoridades fijaron una fianza de 46.000 dólares.

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Gunn enfrenta acusaciones por posesión de metanfetamina, posesión de fentanilo, posesión de instrumentos relacionados con el consumo de drogas y resistencia, demora u obstrucción a la autoridad. Su fianza asciende a 7.500 dólares.

La Oficina del Sheriff destacó la coordinación entre las distintas unidades y reconoció el trabajo de los agentes, los operadores de drones y el equipo canino, cuya intervención permitió concluir la búsqueda y detener a ambos sospechosos.

Video: Rápidos y furiosos