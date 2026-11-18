Washington.— La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado urgente a los países de las Américas para detener la transmisión del sarampión y cerrar las brechas de vacunación, tras confirmarse que Estados Unidos, Bolivia y México perdieron oficialmente su estatus de eliminación de la enfermedad.

En un comunicado indicaron que la decisión se adoptó luego de la evaluación de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación, la cual determinó que la transmisión endémica del virus se restableció en estos tres países al circular de forma ininterrumpida durante 12 meses o más bajo el mismo genotipo y linaje.

Al respecto, el director de la OPS, el Dr. Jarbas Barbosa, advirtió que perder esta designación de salud pública significa que el virus ha circulado de manera prolongada, exponiendo a las familias y comunidades a enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir.

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Reiteran mantener la cobertura de vacunación

Asimismo, el organismo internacional señaló que este retroceso, sumado a la pérdida de estatus previa registrada en Canadá, complejiza severamente el camino hacia la recuperación sanitaria regional, recordando que las Américas habían logrado recuperar la certificación de eliminación global en 2024.

Pese a la gravedad del escenario, el Dr. Barbosa enfatizó que no se trata de un retroceso irreversible, recordando que la región ya superó desafíos similares en el pasado y posee las herramientas científicas, de vacunación y de vigilancia necesarias para contener los brotes.

En este sentido, la OPS reiteró que mantener una cobertura de vacunación de al menos el 95% con dos dosis en todas las comunidades es la única vía para blindar a la población vulnerable y encaminar nuevamente a la región hacia la erradicación definitiva del sarampión.

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