Bogotá.- La Armada Nacional de Colombia, en estrecha coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), ejecutó la Operación Tridente enmarcada en la estrategia Escudo de las Américas, asestando un contundente golpe a las estructuras del narcotráfico transnacional en el litoral del Pacífico.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella en sus redes sociales, indicó que los resultados de operativos detallados por las autoridades revelaron la incautación de más de 16.4 toneladas de estupefacientes, cifra desglosada en 9.993 kilos de cocaína y 6.426,7 kilos de marihuana, impidiendo que cerca de 26 millones de dosis lleguen a las calles.

¡LE ESTAMOS DESTRUYENDO EL NEGOCIO AL NARCOTERRORISMO! Durante el mes de octubre, en desarrollo de la Operación Tridente, enmarcada en la estrategia Escudo de las Américas, nuestra Armada Nacional, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de… pic.twitter.com/iYtG9eaMoN — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 17, 2026

Asimismo, señaló que la ofensiva militar y de inteligencia logró la destrucción de 37 laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca, además de la intervención de tres puntos de acopio y la ejecución de tres operaciones tácticas de la Infantería de Marina.

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Droga incautada valorada en más de 530 millones de dólares

Por otro lado, las autoridades colombianas y estadounidenses coincidieron que las acciones conjuntas permitieron también la realización de seis interdicciones marítimas que culminaron con la inmovilización de seis embarcaciones y la captura de 20 personas vinculadas a redes criminales dedicadas al tráfico de drogas.

U.S.-Colombia partnership deals a decisive blow to narco-terrorists:

During October, in coordination with @jiatfs and #SOUTHCOM, multiple Colombian operations took the fight to transnational drug trafficking networks on their Pacific coast. ➡️ More than 16.4 metric tons of… https://t.co/YxSWqbt8zT — U.S. Southern Command (@Southcom) November 17, 2026

Además, destacaron, que las fuerzas del orden incautaron 13.082 galones de insumos líquidos y 1.876 kilos de insumos sólidos, afectando las economías ilícitas de las organizaciones en más de 530 millones de dólares.

En este sentido, las autoridades destacaron que estos logros reafirman el compromiso de la cooperación internacional y de la coalición hemisférica en el combate frontal contra las redes del narcoterrorismo para evitar que las rutas del Pacífico sean utilizadas como corredores de la criminalidad.

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