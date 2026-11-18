Detroit.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) publicó un nuevo análisis de la Oficina del Subsecretario de Planificación y Evaluación (ASPE) que destaca la reducción de las muertes relacionadas con opioides a su nivel más bajo desde que se declaró la emergencia de salud pública en 2017, coincidiendo con una tasa de mortalidad general ajustada por edad históricamente baja en 2025.

Al respecto, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., anunció los hallazgos en Detroit señalando que la administración ha atacado la crisis de opioides desde múltiples frentes, combinando el control de recetas, la interrupción de la cadena de suministro de fentanilo ilícito y la ampliación de los servicios de tratamiento y recuperación.

De acuerdo con el informe del ASPE publicado en un comunicado, la tasa de mortalidad general ajustada por edad en EE. UU. alcanzó 689,2 muertes por cada 100.000 habitantes en 2025, mientras que el análisis complementario sobre dispensación en farmacias entre marzo de 2015 y marzo de 2026 evidenció que las recetas de opioides cayeron al 45.3 % del nivel base y la dosis total dispensada bajó al 35.2 %.

Trump Administration Drives Opioid Deaths to Lowest in Nearly a Decade https://t.co/lln8KyCtOE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 18, 2026

Destacan el acceso a terapias de recuperación

Por otro lado, el estudio también reflejó que el número de pacientes que surten recetas minoristas de buprenorfina o naltrexona, fármacos clave para tratar trastornos por consumo de sustancias, aumentó hasta el 218 % del nivel de referencia, reflejando un mayor acceso a terapias de recuperación.

De la misma manera, las autoridades recordaron que estos avances se apoyan en medidas como la Ley SUPPORT de 2018, su reautorización en 2025, la iniciativa Fentanyl Free America de la DEA, el cierre de la frontera sur y la creación en enero de 2026 de Great American Recovery para articular programas federales de prevención, tratamiento y reinserción.

En este sentido, la asesora principal del HHS y copresidenta de Great American Recovery, Kathryn Burgum, enfatizó que el enfoque de la administración se mantiene centrado en las familias y personas afectadas por la adicción, buscando salvar más vidas y ofrecer oportunidades reales de recuperación.

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