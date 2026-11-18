Charlotte, NC.- Los servicios de emergencia Medic respondieron a 17.467 incidentes durante octubre en el condado Mecklenburg, Carolina del Norte, y trasladaron a 10.899 pacientes a centros médicos para recibir atención especializada. El balance mensual también incluye la asistencia en 1.555 accidentes de tránsito, la recuperación del pulso de 35 personas mediante maniobras de reanimación y el nacimiento de tres bebés.

De acuerdo con el informe difundido por la organización, durante ese mes las autoridades registraron un total de 23.820 incidentes en el condado. Los equipos de Medic atendieron la mayor parte de estas situaciones y brindaron asistencia prehospitalaria a miles de residentes que necesitaron atención médica urgente.

Entre las intervenciones más relevantes figuran los 35 casos en los que los paramédicos consiguieron que los pacientes recuperaran el pulso. Para lograrlo, los profesionales combinaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con procedimientos médicos avanzados, fundamentales para atender emergencias cardíacas y otras situaciones que comprometen la vida.

El reporte también contabilizó 1.555 accidentes de tránsito que requirieron la presencia de los equipos de emergencia. Estas intervenciones forman parte de las tareas habituales de Medic, cuyos profesionales atienden desde lesiones ocasionadas por colisiones vehiculares hasta situaciones médicas que requieren asistencia inmediata.

Otro de los datos destacados corresponde a los 2.647 procedimientos de acceso intravenoso e intraóseo (IV/IO) que realizaron los paramédicos durante octubre. Estas técnicas permiten administrar medicamentos y líquidos directamente al organismo, una herramienta esencial cuando los pacientes necesitan tratamiento urgente y no pueden esperar por otras vías de atención.

Además, los equipos asistieron en el nacimiento de tres bebés, una muestra de la diversidad de situaciones que enfrentan los profesionales durante sus jornadas de servicio.

Medic destacó que cada emergencia presenta circunstancias diferentes y exige una respuesta adaptada a las necesidades de cada paciente. La organización también reconoció el trabajo de los paramédicos y demás integrantes de sus equipos, quienes mantienen la cobertura de emergencias en el condado durante las 24 horas.

Las cifras de octubre reflejan la demanda que enfrenta el sistema de atención médica prehospitalaria en Mecklenburg y la importancia de contar con personal capacitado para responder ante situaciones críticas, desde accidentes de tránsito hasta paros cardíacos y partos de emergencia.

Video: Unidades Especiales de Medic preparadas para responder a diferentes emergencias.