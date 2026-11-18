Charlotte, NC.- Nuevas inversiones en transporte e infraestructuras en todo el condado Mecklenburg están aportando oportunidades a pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro locales. Para garantizar que estas organizaciones se beneficien de los próximos proyectos de construcción y no se queden atrás, la Oficina de Desarrollo Económico está lanzando el Proyecto BOAST (Business Opportunity And Supportive Transit).

Project BOAST equipa a las organizaciones para participar en contratos relacionados con la construcción, evitar desplazamientos y hacer crecer sus operaciones empresariales. El programa les ayudará a aprovechar las próximas oportunidades económicas y proyectos de transporte que sean posibles gracias a la Ley PAVE (Proyectos para Avanzar en Mejoras de Infraestructura de Vehículos) y al impuesto del uno por ciento aprobado por los votantes en 2025 para mejoras en el transporte público y las carreteras.

Las empresas interesadas en recibir ayuda pueden iniciar el proceso rellenando el formulario de interés de Project BOAST, que las conectará directamente con el personal del condado Mecklenburg y les pondrá en el camino del éxito. Los servicios de Project BOAST son gratuitos para los participantes elegibles.

«El Proyecto BOAST está diseñado tanto para proteger como para impulsar el crecimiento de pequeñas empresas locales y antiguas junto con esta histórica inversión en infraestructura», dijo Roger Johnson, director de la Oficina de Desarrollo Económico del Condado Mecklenburg. «No solo protegemos a este talento local y al comercio local, sino que los estamos posicionando para que participen en la prosperidad del condado.»

Qué brinda

Las empresas que cumplan los requisitos recibirán apoyo práctico adaptado a sus necesidades y situación. Los servicios del Proyecto BOAST incluyen formación y apoyo para:

Licitación y contratación

Gestión financiera (contabilidad, cálculo de costes y estimaciones, etc.)

Cuestiones legales (arrendamientos comerciales y expropiación por expropiación, revisiones de contratos, etc.)

Crecimiento empresarial

Marketing y comercio electrónico

Desarrollo de la fuerza laboral

Mentoría

Después de solicitar los servicios de BOAST a través del formulario, las pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro serán guiadas por el personal del condado Mecklenburg a través de un proceso formal de solicitud.

¿Qué hacer para ser elegible?

Para ser elegible para Project BOAST, una empresa o organización sin ánimo de lucro debe:

Ser una organización empresarial o sin ánimo de lucro no religiosa 501(c)(3) ubicada en el condado Mecklenburg

Tener 50 o menos empleados

Operar desde un único lugar. (Las empresas con dos o más ubicaciones no califican.)

Has presentado declaraciones federales de la renta durante al menos dos años

Has presentado declaraciones federales de la renta durante al menos dos años Mostrar un impacto medible, como dificultades financieras, dificultades de personal o interrupciones operativas derivadas de próximos proyectos de transporte e infraestructuras

No tener impuestos moratos sobre la propiedad empresarial del condado Mecklenburg

Los servicios de BOAST estarán disponibles a partir de enero de 2027, pero las empresas deberían actuar ahora. Las empresas aprobadas para Project BOAST, así como las que actualmente no son elegibles, pueden beneficiarse ahora del conjunto de programas existentes para pequeñas empresas de la Oficina de Desarrollo Económico. Estos programas incluyen préstamos empresariales accesibles y acceso a capital, formación en preparación contractual, talleres y programas de cohorte, entre otros.

Más información sobre Project BOAST en OED.MeckNC.gov/BOAST.

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