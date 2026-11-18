Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó la deportación de más de 140 migrantes indocumentados hacia Brasil y Colombia en un vuelo chárter realizado durante el pasado fin de semana del 14 de noviembre.

En un comunicado, las autoridades federales detallaron que el grupo de deportados incluyó a migrantes catalogados como criminales de alta peligrosidad, entre los que figuran agresores sexuales convictos, narcotraficantes y un homicida.

Al respecto, Micah Bock, subdirector de asuntos públicos de ICE, señaló que estos pasajeros representaban graves amenazas para las comunidades locales, indicando que la agencia mantiene operaciones de expulsión ininterrumpidas para retirar de las calles a perfiles delictivos.

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Detenidos tenían graves antecedentes criminales

Por otro lado, indicaron que entre los perfiles con antecedentes más graves a bordo del vuelo destacan ciudadanos brasileños como Alexandre Esdras Pandolfi Soares, condenado por asalto y agresión sexual, y Jair Fernández De Oliveira Jr., con sentencias por secuestro, violación y agresión sexual.

Asimismo, la lista de deportados incluyó a numerosos ciudadanos colombianos con condenas por delitos como tráfico de drogas, contrabando de cocaína, posesión de armas de fuego y homicidio, siendo este último el caso de José Hernando Rodríguez-Eraso.

En este sentido, la agencia federal recordó a la ciudadanía la disponibilidad de su línea directa y canales digitales de denuncia para reportar cualquier actividad delictiva o sospechosa relacionada con el crimen transnacional.

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