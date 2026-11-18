Charlotte, NC.- En la Opción de Fin de Semana hay varios encendidos de luces y árboles para disfrutar de manera gratuita en familia.

El encendido de las luces de Birkdale Village el 21 de noviembre incluirá un desfile

Birkdale Village , Birkdale Commons Parkway y Sam Furr Road, Huntersville, NC, darán la bienvenida a la temporada navideña con una celebración el sábado 21 de noviembre de 2026, de 2:00 pm a 7:00 pm.

La entrada es gratuita.

El encendido de las luces de Birkdale Village será un momento divertido y festivo para toda la familia.

Disfruta:

La llegada de Santa Claus y el desfile.

Iluminación mágica del árbol

Pintura facial

Creadores de figuras con globos

Espectáculos de danza

DJ en vivo

Patinaje sobre hielo (con costo adicional)

Biergarte

Encendido del árbol de Navidad de Waxhaw el 21 de noviembre