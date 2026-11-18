Charlotte, NC.- En la Opción de Fin de Semana hay varios encendidos de luces y árboles para disfrutar de manera gratuita en familia.
El encendido de las luces de Birkdale Village el 21 de noviembre incluirá un desfile
Birkdale Village , Birkdale Commons Parkway y Sam Furr Road, Huntersville, NC, darán la bienvenida a la temporada navideña con una celebración el sábado 21 de noviembre de 2026, de 2:00 pm a 7:00 pm.
La entrada es gratuita.
El encendido de las luces de Birkdale Village será un momento divertido y festivo para toda la familia.
Disfruta:
- La llegada de Santa Claus y el desfile.
- Iluminación mágica del árbol
- Pintura facial
- Creadores de figuras con globos
- Espectáculos de danza
- DJ en vivo
- Patinaje sobre hielo (con costo adicional)
- Biergarte
Encendido del árbol de Navidad de Waxhaw el 21 de noviembre
Da inicio a la temporada navideña en el centro de Waxhaw con el encendido del árbol de Navidad el sábado 21 de noviembre de 2026, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
El encendido del árbol tendrá lugar a las 5:45 p.m., pero llega temprano para disfrutar de mucha diversión navideña:
- Fotos con Papá Noel: Papá Noel visitará el árbol para tomarse fotos.
- Accesorios divertidos para fotos de invierno
- Encuentro con Anna y Elsa, y con el Grinch y Cindy Lou Who: Tus personajes invernales favoritos estarán en la calle principal de WN para tomarte fotos.
Lee también: Opción Fin de Semana: Encendidos de árboles y actividades navideñas
- Música y entretenimiento navideño: disfrute de actuaciones en el Rincón Comunitario a partir de las 4:00 p.m.
- Comida y artesanías para renos: gracias al Rotary Club de Weddington y Waxhaw y a las tropas de Girl Scouts.
- Mercado de Emprendedores Infantiles: Compra regalos hechos a mano por jóvenes emprendedores.
- Dulces y golosinas navideñas: prepárate para disfrutar de los puestos de comida y dulces con chocolate caliente y golosinas a la venta.
Festival de Invierno de University City
University City Partners presenta University City Winterfest, una celebración de encendido del árbol de Navidad, en The Boardwalk at University City, 8931 JM Keynes Drive, Charlotte, Carolina del Norte. Este evento navideño tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 2026, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y el encendido del árbol se realizará a las 7:00 p.m.
Este es un evento gratuito.
Este es el cuarto año que se celebra este evento.
Este evento gratuito incluirá:
- Conociendo a Papá Noel y a la Señora Claus
- Crea tus propios adornos
- Chocolate caliente
- El viaje en tren del Expreso Polar
- Camiones de comida
- Activaciones artísticas
- Mercado de vendedores
Encendido del árbol de Navidad en Five Points Plaza
El encendido del árbol de Navidad en Five Points Plaza tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 2026, de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. Five Points Plaza está ubicada en 1801 W Trade Street, Charlotte, Carolina del Norte.
Este es un evento gratuito.
Este evento comunitario gratuito y apto para toda la familia contará con fotos con Papá Noel, paseos en tren, manualidades para niños y actuaciones navideñas en vivo a cargo del coro de la First Ward Creative Arts Academy, cantantes de villancicos navideños y la banda de música de la Universidad Johnson C. Smith.
- De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.: Fotos con Papá Noel, manualidades para niños y paseos en tren.
- 6:00 p.m. a 7:05 p.m.: Ceremonia de encendido del árbol, con actuaciones de la banda de música de JCSU y el coro de la escuela secundaria de artes creativas First Ward.
- 7:05 p.m.– 7:30 p.m.: Pizza, galletas y chocolate caliente.
El evento está abierto a todas las edades, y todas las actividades, el entretenimiento y los refrigerios son gratuitos.