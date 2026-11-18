Raleigh, NC.- La Liga Nacional de Hockey (NHL) anunció que seleccionó a Nikolaj Ehlers, delantero de los Carolina Hurricanes, como la «Tercera Estrella» de la semana.
Esta es la cuarta vez que Ehlers recibe este reconocimiento semanal (Primera Estrella el 15 de octubre de 2017, y Tercera Estrella el 18 de diciembre de 2021 y el 13 de marzo de 2021). Mark Scheifele, delantero de los Winnipeg Jets, obtuvo el primer puesto, mientras que Jesper Wallstedt, portero de los Minnesota Wild, fue Segunda Estrella.
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Acerca de Nikolaj Ehlers
- El jugador de 30 años registró cinco puntos (1 gol, 4 asistencias) en dos partidos la semana pasada, cuando los Carolina Hurricanes barrieron a los Seattle Kraken en la Serie Global 2026 en Helsinki, Finlandia.
- El delantero danés sumó varios puntos en ambos encuentros (1-1—2 en el Juego 1 y 0-3—3 en el Juego 2), elevando su total de puntos en el extranjero a 2-4—6 en cuatro apariciones, la mayor cantidad de puntos en su carrera fuera de Norteamérica en partidos de temporada regular de la NHL entre los jugadores daneses. Su total solo es superado por Sam Reinhart (4 juegos – 9 puntos), Nathan MacKinnon (4 juegos – 8 puntos), Dustin Byfuglien (4 juegos – 7 puntos) y Patrick Kane (3 juegos – 7 puntos).
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- El alero de 1,83 m y 76 kg actualmente acumula una racha de tres partidos consecutivos dando asistencias, sumando un total de cinco asistencias en ese lapso, y ha registrado 15 puntos (4 goles, 11 asistencias) en sus últimos 11 partidos.
- A principios de temporada, hizo historia en la NHL al convertirse en el primer jugador nacido en Dinamarca en alcanzar los 600 puntos en su carrera (254 goles, 346 asistencias), logrando este hito con una asistencia contra Edmonton el 22 de octubre.
- Ehlers, originalmente seleccionado en la primera ronda por Winnipeg, en la novena posición general, del Draft de la NHL de 2014, ha jugado 103 partidos en la NHL con los Hurricanes y ha acumulado 91 puntos, producto de 31 goles y 60 asistencias, incluyendo un diferencial de +16.
Con información de Los Hurricanes
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