Raleigh, NC.- La Liga Nacional de Hockey (NHL) anunció que seleccionó a Nikolaj Ehlers, delantero de los Carolina Hurricanes, como la «Tercera Estrella» de la semana.

Esta es la cuarta vez que Ehlers recibe este reconocimiento semanal (Primera Estrella el 15 de octubre de 2017, y Tercera Estrella el 18 de diciembre de 2021 y el 13 de marzo de 2021). Mark Scheifele, delantero de los Winnipeg Jets, obtuvo el primer puesto, mientras que Jesper Wallstedt, portero de los Minnesota Wild, fue Segunda Estrella.

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