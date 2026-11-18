Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) proyecta una transformación de su infraestructura mediante un programa de inversiones de US$ 2.100 millones denominado CLT Beyond. La iniciativa contempla nuevas obras y ampliaciones para responder al crecimiento del tráfico aéreo, mejorar la capacidad operativa y acompañar la demanda de viajes durante los próximos años.

Entre los principales proyectos se encuentra la ampliación de la Terminal C, además de la planificación y el diseño de una expansión de la Terminal Internacional y del Atrio. Estas intervenciones forman parte de una estrategia de desarrollo que busca modernizar las instalaciones y facilitar la circulación de pasajeros en uno de los centros de conexiones aéreas más importantes de Estados Unidos.

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El programa cuenta con el respaldo de un nuevo Acuerdo de Uso y Arrendamiento de Aerolíneas (AULA), aprobado por el Ayuntamiento de Charlotte el 9 de noviembre. El convenio, previsto para extenderse hasta junio de 2037, establece un marco comercial de largo plazo con las principales compañías que operan en la terminal: American Airlines, Delta, United, Southwest y Frontier.

Uno de los cambios previstos es el incremento de las puertas de embarque de uso común, que pasarán de 10 a 17. Estos espacios, administrados por la ciudad, permitirán una mayor flexibilidad para distribuir las operaciones, facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas o acompañar la expansión de las compañías existentes.

American Airlines concentra aproximadamente el 90% de los vuelos de CLT y utiliza el aeropuerto como su segundo centro de operaciones más importante. Esta presencia convierte a Charlotte en un punto estratégico para la conectividad aérea nacional e internacional.

La dimensión de la actividad se refleja en sus cifras: durante 2025, el aeropuerto movilizó 53,5 millones de pasajeros, cuenta con vuelos directos a 194 destinos y ocupa el séptimo puesto entre los aeropuertos con mayor tráfico del mundo.

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Su relevancia también alcanza a la economía regional. Según datos difundidos por CLT, genera un impacto económico anual de US$ 40.000 millones, equivalente al 5 % del producto interno bruto de Carolina del Norte, y sostiene alrededor de 184.400 puestos de trabajo.

El aeropuerto pertenece a la ciudad de Charlotte y funciona bajo un modelo de autofinanciamiento, sin depender de impuestos locales. En este escenario, las inversiones proyectadas buscan consolidar su capacidad para atender el crecimiento de la demanda y mantener su papel como infraestructura estratégica para el desarrollo económico y empresarial de la región.

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