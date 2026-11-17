Charlotte, NC.- La Marina de Estados Unidos reconoció a Ny’Zharai Jenkins, una joven oriunda de Charlotte, Carolina del Norte, con el premio «Marinera del Trimestre» (Blue Jacket of the Quarter), una distinción que destaca el desempeño sobresaliente, la disciplina y el compromiso de los integrantes de los primeros rangos de la institución.

Jenkins recibió el reconocimiento mientras presta servicio en el Centro de Logística de la Flota del Mando de Sistemas de Abastecimiento Naval (NAVSUP FLC) en Norfolk, Virginia. Actualmente, trabaja como especialista en logística y acumula un año de trayectoria en la Marina.

La distinción reconoce a los marineros que demuestran un rendimiento superior y una dedicación que supera las expectativas de sus responsabilidades habituales.

Para Jenkins, este reconocimiento representa una recompensa al esfuerzo y los sacrificios que ha realizado desde que comenzó su carrera militar. Según explicó, su experiencia en la Marina le ha permitido afrontar nuevos desafíos, asumir responsabilidades y desarrollar habilidades como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

También expresó su deseo de convertirse en un referente positivo para quienes comienzan su camino en la institución, al demostrarles que la constancia y la determinación permiten alcanzar objetivos profesionales.

La joven se graduó de Olympic High School en 2015 y atribuye parte de su desarrollo personal a las experiencias que vivió en Charlotte. Destacó que crecer en una ciudad diversa y en constante expansión le enseñó a relacionarse con personas de distintos orígenes, comunicarse eficazmente y construir vínculos de trabajo sólidos.

Jenkins decidió ingresar a la Marina para asumir nuevos retos, desarrollar una carrera profesional, continuar sus estudios y contribuir a una misión que trasciende sus intereses personales.

De hecho, actualmente cursa una licenciatura mientras cumple con sus obligaciones militares. La marinera considera que mantener el equilibrio entre la formación académica y el servicio requiere organización, disciplina y compromiso.

Su lugar de trabajo, NAVSUP FLC Norfolk, representa el mayor de los ocho centros de logística de flota que la Marina mantiene en distintas partes del mundo. Esta instalación reúne a más de 1.300 marineros, empleados civiles y contratistas que respaldan operaciones en más de 30 ubicaciones.

La Marina destaca que el trabajo de estos equipos resulta fundamental para mantener las operaciones navales y proteger los intereses estadounidenses en el ámbito internacional.

En el marco de los 250 años de independencia de Estados Unidos, la institución también resalta la importancia de incorporar y conservar personal capacitado para responder a los desafíos de seguridad y defensa nacional.

Para Jenkins, este reconocimiento marca un nuevo impulso en su trayectoria: continuar creciendo, fortalecer sus capacidades de liderazgo y contribuir al trabajo de sus compañeros dentro de la Marina estadounidense.

Video: Marine Week Charlotte