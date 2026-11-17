Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y el Departamento de Salud Pública del Condado Catawba anunciaron la investigación de un posible caso de sarampión en un niño de Catawba. Se están realizando pruebas de confirmación; sin embargo, se comparte esta información ahora para que los miembros de la comunidad puedan tomar para protegerse a sí mismos y a quienes los rodean, si fuera necesario. Para proteger la privacidad de la familia, no se divulgará información adicional sobre este caso.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) recomienda que todas las personas no vacunadas de un año de edad o mayores reciban la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) para protegerse a sí mismos ya quienes las rodean. También se recomienda la vacuna contra el sarampión para los bebés de 6 a 11 meses que vayan a viajar al extranjero o a zonas con brotes activos de sarampión.

Las personas que visitaron la Iglesia Católica de San Aloysius, ubicada en 921 2nd St. NE, Hickory, NC 28601, el 1 de noviembre de 6:30 pm a 10 pm, y Unifour Pediatrics PA, ubicada en 3411 Graystone Place, Conover, NC 28613, el 5 de noviembre de 2:30 pm a 5 pm, podrían haber estado expuestas.

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Se recomienda a las personas que podrían haber estado expuestas que verifiquen su inmunidad al sarampión y que estén atentas a los síntomas, que generalmente comienzan de 7 a 14 días después de la exposición, pero pueden tardar hasta 21 días en aparecer. La herramienta de verificación de inmunidad al sarampión del NCDHHS está disponible para quienes no estén seguros de si necesitan protección adicional.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) está colaborando estrechamente con el Departamento de Salud Pública del Condado Catawba para responder a este posible caso. Si presenta síntomas, comuníquese de inmediato con su departamento de salud local , limite el contacto con otras personas y llame con anticipación antes de acudir al médico oa la sala de emergencias para que se puedan tomar para prevenir el contagio. Las pruebas de laboratorio solo se recomiendan para las personas que estuvieron expuestas y desarrollan síntomas de sarampión, como fiebre y sarpullido.

Los residentes de Carolina del Norte pueden comunicarse con su proveedor de atención médica o con su departamento de salud local para obtener más información sobre cómo conseguir la vacuna y programar una cita. Los niños que cumplen los requisitos para el programa de Vacunas para Niños pueden recibir la vacuna de un proveedor inscrito en dicho programa.

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El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, prevenible mediante vacunación, que se transmite por contacto directo entre personas y por vía aérea. El virus puede sobrevivir hasta dos horas en el aire donde estuvo presente la persona infectada. Los síntomas pueden incluir:

Fiebre alta (puede superar los 104 grados)

Tos

Rinorrea

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)

Pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas, las encías y el paladar (manchas de Koplik) dos o tres días después del inicio de los síntomas.

Una erupción cutánea roja, elevada y con manchas; generalmente comienza en la cara y se extiende al tronco, los brazos y las piernas de tres a cinco días después del inicio de los síntomas.

El sarampión también puede causar complicaciones como diarrea, neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) y supresión del sistema inmunológico.

Solo un profesional sanitario puede diagnosticar el sarampión, ya que sus síntomas pueden imitar de cerca los de otras erupciones cutáneas y enfermedades respiratorias.

En 2026 se registraron más de 5400 casos confirmados de sarampión en todo el país, con 24 casos notificados en Carolina del Norte entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Esta es la cifra más alta de casos de sarampión notificados en Estados Unidos desde que la segunda dosis de la vacuna MMR se generalizó a principios de la década de 1990.

Para obtener más información sobre el sarampión, visite dph.ncdhhs.gov/measles .

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