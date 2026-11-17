Raleigh, NC.- La Oficina de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte (NC Emergency Management) recordó a la población que este martes 17 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 2:20 p. m., la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (Emergency Alert System).

Durante el ejercicio, las emisoras de radio y televisión interrumpirán brevemente su programación para transmitir los tonos habituales de alerta. Las autoridades aclararon que se trata únicamente de una prueba de funcionamiento destinada a comprobar que los sistemas de comunicación puedan transmitir avisos oportunamente ante una situación real de emergencia.

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Por lo tanto, los residentes no necesitan realizar ninguna acción. La interrupción forma parte del procedimiento de evaluación y no representa una advertencia sobre una amenaza inmediata.

Este recordatorio también pone de relieve la importancia de la preparación anticipada. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA, por sus siglas en inglés) insiste en que la resiliencia comienza antes de que ocurra una crisis y requiere planificación, capacitación y estrategias para mantener los servicios esenciales durante situaciones adversas.

La agencia trabaja con operadores y socios de infraestructura crítica en todo el país para reducir vulnerabilidades y mejorar la capacidad de respuesta frente a diferentes amenazas. Entre ellas figuran los desastres naturales, los fenómenos meteorológicos extremos, los ataques cibernéticos y otros acontecimientos que pueden afectar el funcionamiento de las comunidades.

CISA recomienda que las organizaciones desarrollen planes de contingencia, identifiquen posibles riesgos y realicen ejercicios periódicos para que sus equipos conozcan cómo actuar ante una emergencia.

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Estas prácticas permiten anticipar dificultades, coordinar responsabilidades y reducir las interrupciones en las operaciones cuando surgen circunstancias inesperadas.

La preparación también requiere mantener actualizados los protocolos de seguridad y garantizar que los trabajadores sepan cómo responder ante distintos escenarios.

Como parte de sus iniciativas de prevención, CISA ofrece materiales informativos, capacitaciones y recomendaciones para fortalecer la seguridad y la continuidad operativa.

Las organizaciones interesadas pueden consultar estos recursos en cisa.gov/CISR.

Las autoridades recuerdan que las pruebas de alerta y los ejercicios de preparación cumplen una función esencial: comprobar los mecanismos de comunicación y desarrollar una cultura de prevención que permita responder con mayor eficacia cuando una emergencia real lo requiera.

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