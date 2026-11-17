Charlotte, NC.- El 16 de noviembre de 2026 tuvo lugar una ceremonia de corte de cinta para celebrar el lanzamiento de la Unidad Móvil McLeod en Mecklenburg County.

1 de 4

Se ha puesto en marcha una nueva unidad móvil que ofrece reducción de daños, tratamiento de trastornos por consumo de sustancias y apoyo a la recuperación en el condado Mecklenburg. Apoyado por fondos de Acuerdos de Opioides, el Programa Móvil de Tratamiento de Opioides es una colaboración entre Mecklenburg, Alliance Health, y Centros McLeod para el Bienestar ampliar el acceso a tratamientos basados en evidencia para el trastorno por consumo de opioides.

Mira las fotos del corte de cinta.

Este programa es uno de los cuatro únicos programas móviles de tratamiento de opioides que actualmente operan en Carolina del Norte, representando un enfoque innovador para aumentar el acceso a servicios de tratamiento y recuperación que salvan vidas.

Lee también: Operativos viales en Iredell terminan con tres arrestos y decomisos de drogas

«No se puede negar ni ignorar el hecho de que la crisis de los opioides sigue teniendo un impacto perjudicial en la calidad de vida general de muchos en nuestra comunidad», dijo Mark Jerrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg.

«Cuando se trata de prestar servicios esenciales, Mecklenburg County reconoce que simplemente no podemos confiar en que nuestros residentes acudan a nosotros para pedir ayuda; esta es parte de la razón por la que seguimos mejorando nuestros modelos de prestación de servicios de una manera que nos permita encontrarnos con nuestros residentes donde están.»

La unidad móvil ofrece tratamiento asistido con medicación, incluyendo metadona y buprenorfina, junto con monitorización clínica, apoyo breve en salud conductual, navegación entre iguales, cribado de enfermedades infecciosas, cuidado de heridas y derivaciones a alojamiento, asistencia alimentaria, atención primaria y otros servicios de apoyo.

«Estamos entusiasmados de lanzar el Programa Móvil de Tratamiento de Opioides, que ayudará a proteger la salud y reducir la carga de la epidemia de opioides en nuestra comunidad», declaró Tyler Green, responsable senior del Programa de Salud para Datos sobre Sobredosis a Acción.

«Este programa lleva servicios directamente a comunidades con altas tasas de sobredosis y acceso limitado a proveedores de tratamiento tradicionales, ayudar a reducir el transporte y otras barreras para la atención.»

La unidad móvil se despliega semanalmente en áreas prioritarias identificadas mediante datos sobre sobredosis y aportaciones comunitarias. Como parte del despliegue gradual del programa, Hajee House sirve como sitio de despliegue inicial. Se están identificando ubicaciones adicionales en el norte y sur del condado Mecklenburg para ampliar el acceso y llegar a más residentes que necesitan tratamiento y apoyo en recuperación.

Video: Alertan sobre nueva droga leta