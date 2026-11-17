Charlotte, NC.- El Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, recibirá el próximo jueves 19 de noviembre de 2026 el espectáculo musical “Worlds Collide”, una gira que reunirá canciones y elementos de tres producciones de Disney: Descendants, ZOMBIES y, por primera vez, Camp Rock.

La propuesta integrará los universos musicales de estas franquicias juveniles en una misma presentación, con interpretaciones musicales y coreografías inspiradas en sus películas. La incorporación de Camp Rock constituye una de las novedades de esta edición, que también incluye referencias a las historias y personajes de las otras dos producciones.

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El evento comenzará a las 7:00 p. m., mientras que las puertas del Spectrum Center abrirán una hora antes, a las 6:00 p. m. La organización recomienda que los asistentes lleguen con anticipación para estacionar, ingresar al recinto y encontrar sus localidades antes del inicio de la función.

Entre las recomendaciones para el público, los organizadores sugieren considerar el uso de protectores auditivos para los niños pequeños, debido a los niveles de sonido habituales en este tipo de espectáculos.

Asimismo, los asistentes podrán acudir con disfraces relacionados con las películas y sus personajes. La organización permite esta opción como parte de la temática del evento.

Indicaciones para los asistentes VIP

Las personas que compraron entradas VIP deberán seguir las instrucciones del representante responsable de su paquete de experiencia. Estas indicaciones establecerán los procedimientos de acceso y participación en las actividades correspondientes.

La presentación forma parte de una gira que conecta tres franquicias musicales de Disney, con producciones que han tenido presencia en el cine y la televisión juvenil. Para los seguidores de estas películas, el encuentro permitirá escuchar en directo temas asociados con sus historias y personajes.

Datos del evento

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026.

jueves 19 de noviembre de 2026. Lugar: Spectrum Center, Charlotte, Carolina del Norte.

Spectrum Center, Charlotte, Carolina del Norte. Apertura de puertas: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Inicio del espectáculo: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Producciones: Descendants, ZOMBIES y Camp Rock.

Descendants, ZOMBIES y Camp Rock. Puede comprar entradas aquí.

El recinto recomienda organizar el traslado con tiempo suficiente para evitar demoras durante el ingreso.

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