A través de un comunicado dirigido a su comunidad, la institución presentó oficialmente a Cole y expresó su expectativa de trabajar junto a ella en el desarrollo de los próximos proyectos y objetivos de la organización.

La nueva directora ejecutiva asumirá el liderazgo de la entidad en un momento en el que las organizaciones comunitarias desempeñan un papel importante en la orientación, el acceso a recursos y el acompañamiento de las familias hispanas.

Aunque el anuncio no incluye detalles sobre la trayectoria profesional de Paula Cole, sus responsabilidades específicas ni la fecha en que comenzará formalmente sus funciones, La Coalición destacó su incorporación como parte de sus planes para continuar fortaleciendo el trabajo comunitario.

Lee también: La Coalición Latinoamericana nombra a Federico Ríos Director Ejecutivo Interino

En su mensaje, la organización invitó a sus integrantes, colaboradores y personas vinculadas con sus programas a darle la bienvenida a la nueva CEO y acompañarla durante esta transición institucional.

La Coalición Latinoamericana desarrolla iniciativas orientadas a responder a las necesidades de la comunidad latina y promover oportunidades para las familias. En ese contexto, la dirección ejecutiva cumple una función central en la coordinación de los equipos, la planificación estratégica y el desarrollo de alianzas que permitan ampliar el alcance de sus servicios.

El nombramiento de Cole abre una nueva etapa para la institución, que ahora proyecta continuar su labor con el acompañamiento de su comunidad y el trabajo conjunto de sus colaboradores.

La organización no adelantó cambios en sus programas ni anunció nuevas iniciativas vinculadas con esta designación. Por el momento, el comunicado se centró en presentar a su nueva directora y compartir el inicio de esta etapa con las personas que forman parte de su entorno comunitario.

Video: Feria de Empleo 2026 de La Coalición Latinoamericana el viernes 22 de mayo