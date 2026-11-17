Boston.- Durante un operativo de aplicación de la ley migratoria realizado en el área metropolitana de Boston, la oficina de ICE Boston logró la captura de ocho migrantes indocumentados con historiales delictivos, varios de ellos vinculados a pandillas y liberados previamente por jurisdicciones santuario.

En un comunicado, las autoridades informaron que entre los antecedentes penales de los detenidos figuran graves cargos que incluyen violación legal, intento de violación, agresión con arma peligrosa, robo a mano armada y secuestro.

Entre los arrestados identificados por las autoridades figuran Nevicker Obed Rodenzo-Calderon y Juan Antoni Maldonado, ambos catalogados como miembros confirmados de la pandilla MS-13 y con condenas previas por delitos graves.

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Detenidos otro migrantes pertenecientes al MS-13

De la misma manera, el operativo también permitió la captura de Salvador Hernandez Pineda, Elmer Mauricio Melara-Paulino, Melvin Ivan Romero Reyes y David Armando Ochoa-Servellon, este último también señalado como integrante activo de la MS-13, además de otros infractores vinculados a maras.

Al respecto, Joseph Sher, director interino de la oficina de campo de ICE Boston, señaló que la operación demuestra el compromiso inquebrantable de proteger a las comunidades retirando de las calles de Nueva Inglaterra a criminales que representan una amenaza directa para la seguridad pública.

En este sentido, la agencia federal reiteró que, bajo los lineamientos de la actual administración, los extranjeros que ingresen de forma ilegal al país y violen las leyes locales serán localizados y deportados, habilitando la línea directa de denuncias de ICE para reportar actividades criminales.

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