Madrid.- La selección de fútbol, Real Madrid C. F. anunció que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias dictó una sentencia condenatoria de conformidad contra el autor de los insultos racistas dirigidos al jugador Kylian Mbappé.

En un comunicado recordaron que los hechos ocurrieron durante el encuentro disputado entre el Real Oviedo y el Real Madrid el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere, marcando un nuevo precedente judicial en la lucha contra la discriminación en el ámbito deportivo.

Multa económica

En este sentido, destacaron que el acusado fue hallado culpable de un delito de odio, recibiendo una pena de once meses de prisión, además de diversas sanciones de inhabilitación y una multa económica.

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Asimismo, la ejecución de la pena privativa de libertad quedó sujeta a la condición de que el infractor se abstenga de pisar cualquier estadio de fútbol donde se celebren competiciones oficiales durante un periodo de dos años.

Desde la institución merengue destacaron que este fallo judicial se añade a las condenas previas obtenidas por agresiones verbales racistas en recintos deportivos como Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla.

Por último, el club reafirmó su rol como acusación particular en este y otros procesos similares, ratificando su compromiso firme de erradicar cualquier manifestación de racismo tanto en el fútbol como en el deporte en general.

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