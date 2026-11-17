El equipo anotó 66 goles y recibió 51 durante sus 34 compromisos, cifras que reflejan su capacidad ofensiva y los desafíos defensivos que enfrentó durante el campeonato. Entre los episodios más destacados sobresalen estos cinco momentos. Lee también: Charlotte FC pierde contra Portland Timbers

1. Remontada ante Inter Miami en el cierre de la temporada

El 7 de noviembre, Charlotte FC consiguió un empate 3-3 frente al Inter Miami en el Decision Day, después de llegar al descanso con una desventaja de tres goles. El equipo reaccionó en la segunda mitad gracias a un doblete de Liel Abada y una anotación del juvenil Rodolfo Aloko en el minuto 90. La reacción ante el conjunto de Lionel Messi marcó uno de los cierres más emocionantes de su fase regular.

2. Goleada histórica frente a New York Red Bulls

El 21 de marzo, Charlotte FC consiguió su victoria más amplia del campeonato al imponerse 6-1 ante New York Red Bulls en el Bank of America Stadium. Idan Toklomati, Kerwin Vargas, Pep Biel, Wilfried Zaha y Archie Goodwin, con un doblete, protagonizaron la exhibición ofensiva que impulsó al equipo durante el comienzo de la campaña.

3. Pep Biel conquista el liderato de asistencias

El mediocampista español firmó una de las mejores temporadas individuales de su carrera. Con 18 asistencias y 13 goles, acumuló 31 contribuciones directas y terminó como máximo asistidor de toda la MLS. Además, se convirtió en el primer futbolista de campo de Charlotte FC en liderar una estadística individual de la liga.

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4. Dos victorias consecutivas por 4-0

El equipo consiguió dos contundentes triunfos como local frente a CF Montréal y Orlando City SC, el 28 y el 31 de octubre, respectivamente. Contra Montréal, Liel Abada marcó tres tantos. En el siguiente encuentro, Henry Kessler, Allan Saint-Maximin, Abdoulaye Doucouré y Rodolfo Aloko anotaron un gol cada uno. Charlotte consiguió así dos victorias consecutivas sin recibir goles.

5. La incorporación de Allan Saint-Maximin

El fichaje del extremo francés en julio representó un refuerzo importante para el ataque. El exjugador de la Premier League aportó velocidad, habilidad individual y capacidad para generar ocasiones. Su incorporación fortaleció las alternativas ofensivas de Dean Smith durante el tramo decisivo de la temporada.

Con el quinto puesto de la Conferencia Este, Charlotte FC aseguró su clasificación a los playoffs de la MLS 2026 y ahora busca convertir el buen rendimiento de la fase regular en una actuación destacada durante la postemporada.