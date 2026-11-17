Washington.— El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia oficial ante la llegada de la primera tormenta del Pacífico de la semana al oeste del país, la cual generará periodos de lluvias moderadas a fuertes y acumulaciones de nieve en las zonas montañosas.

En un comunicado publicado en las redes sociales, las autoridades meteorológicas señalaron que este fenómeno climático podría comprometer significativamente la seguridad en las carreteras, poniendo especial énfasis en las rutas que atraviesan cadenas montañosas como la Sierra Nevada, las Cascadas y los Montes Olimpo.

Adicionalmente, el organismo advirtió que las precipitaciones intensas elevarán el riesgo de inundaciones repentinas en el suroeste y la región de los Cuatro Esquinas, particularmente en sectores afectados por incendios forestales recientes (cicatrices de quemas).

The first Pacific storm this week will impact the west with periods of moderate to heavy rainfall and mountain snow. This storm may impact travel safety especially across the Sierra Nevada, Cascades, and Olympics. Heavy rain may also increase the threat of flash flooding across… pic.twitter.com/Jg7ijEtcHq — National Weather Service (@NWS) November 16, 2026

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Piden a la población prepararse con anticipación

Por otro lado, ante este panorama de inestabilidad climática, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) hizo un llamado urgente a la población para prepararse con anticipación y planificar los desplazamientos, sobre todo si se transita por zonas elevadas.

Prepare now for changing weather conditions across parts of the western U.S. this week. Plan ahead if you're traveling through mountain areas. Check local forecasts and emergency alerts and follow instructions from local officials. Get the latest information from @NWS. ⤵️ https://t.co/mB1ohHVWhv — FEMA (@fema) November 16, 2026

Las agencias federales recordaron a la ciudadanía la importancia de consultar los pronósticos locales actualizados y mantenerse atentos a las alertas de emergencia emitidas por los canales oficiales.

Por último, tanto el NWS como la FEMA instaron a los habitantes de las regiones afectadas a seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales y monitorear la información meteorológica a través del portal oficial del servicio del clima.

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