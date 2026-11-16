Huntersville, NC.- Una persona sufrió heridas graves tras un accidente con vuelco registrado al mediodía del domingo en la Interestatal 77 (I-77), en Huntersville, Carolina del Norte. El siniestro ocurrió en los carriles con dirección norte, cerca de la salida 23, correspondiente a Gilead Road, y obligó a desplegar equipos de emergencia y restringir la circulación en el sector.

El Departamento de Bomberos de Huntersville informó que sus unidades acudieron al lugar alrededor de las 12:00 del mediodía, luego de recibir el aviso sobre el accidente. Al llegar, los equipos encontraron un vehículo volcado con dos personas que necesitaban atención médica.

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Por su parte, Medic, el servicio de emergencias médicas del área, confirmó que sus paramédicos trasladaron a una de las personas involucradas a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones. La información disponible no precisa el estado de salud del segundo ocupante ni ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias del impacto.

Restricciones de tránsito y tareas de limpieza

El accidente también generó complicaciones para los conductores que transitaban por la I-77 en dirección norte. Varias horas después del vuelco, las autoridades mantuvieron bloqueados los carriles regulares mientras los equipos trabajaban para retirar los restos del vehículo y otros escombros que quedaron sobre la carretera.

En contraste, los carriles de peaje permanecieron abiertos y ofrecieron una alternativa para quienes necesitaban continuar su recorrido por ese tramo de la interestatal.

Las restricciones buscaron facilitar las tareas de limpieza y permitir que los equipos de emergencia trabajaran sin interferencias en la zona.

Investigan las causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el vuelco ni si otros vehículos participaron en el incidente.

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Los investigadores deberán determinar las circunstancias que desencadenaron el siniestro y establecer si algún factor relacionado con las condiciones de conducción, el vehículo o la vía influyó en el accidente.

Video: Accidente ocurrido en la Old Pineville Rd y Archdale Dr Charlotte, NC