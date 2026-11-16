Washington.- Tras la histórica paralización nacional de vuelos ordenada el viernes 13 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su gabinete de seguridad reclamaron una urgente inyección de recursos por parte del Congreso para reconstruir por completo la anticuada infraestructura de control aéreo del país, la cual describieron como un sistema con más de cinco décadas de antigüedad.

.@POTUS on Friday's ground stop: "We have old equipment, broken equipment. We've been telling that to Congress… We essentially want to blow it up and put new in… We need the funding to get it done. Essentially, what you saw on Friday was very, very old equipment that had a… pic.twitter.com/XEIxQ3CtkT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 16, 2026

La Casa Blanca en un comunicado, indicó que el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la suspensión de despegues se decretó por absoluta precaución tras detectarse una falla masiva e inestabilidad en los radares y centros de telecomunicaciones, provocada por la saturación de datos en equipos análogos heredados de la década de 1980.

De la misma manera, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se pronunció ante la preocupación ciudadana asegurando que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que no hay motivos de preocupación para los familiares de quienes se encontraban volando, descartando tajantemente cualquier indicio de un ataque cibernético.

Ver más: La FAA suspende el tráfico aéreo en EE.UU. por falla masiva

Trump criticó la administración de Biden

Por otro lado, durante el informe oficial, las autoridades federales detallaron que el colapso afectó a más de 3.500 aeronaves en el aire, las cuales fueron guiadas de manera segura hasta tierra firme mediante procedimientos de emergencia establecidos, reduciendo drásticamente el tráfico aéreo en el espacio nacional a menos de 400 naves operando bajo supervisión estricta.

Asimismo, el primer mandatario el lunes 16 de noviembre criticó duramente la falta de acción legislativa durante décadas, señalando que el sistema sufrió un colapso debido a equipos obsoletos y recordando que su administración lleva dos años intentando conseguir los fondos necesarios para modernizar por completo la red de navegación.

.@POTUS on Friday's ground stop: "We have old equipment, broken equipment. We've been telling that to Congress… We essentially want to blow it up and put new in… We need the funding to get it done. Essentially, what you saw on Friday was very, very old equipment that had a… pic.twitter.com/XEIxQ3CtkT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 16, 2026

En este sentido, el gobierno de Trump exigió al Congreso una partida de emergencia de 50 mil millones de dólares para superar los retrasos acumulados, advirtiendo que la estructura actual representa un riesgo para la seguridad nacional que requiere una modernización total e inmediata.

Vídeo: Un año después de la operación: El miedo que no termina en Charlotte