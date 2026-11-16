Monroe, NC.- La Policía de Monroe, en Carolina del Norte, solicita la colaboración de la comunidad para identificar a una persona sospechosa de robar un perro de una vivienda ubicada en East Village Drive. Las autoridades también buscan identificar el vehículo que habría utilizado el responsable para cometer el hecho y conseguir pistas que permitan encontrar al animal.

El perro responde al nombre de Bruno y es una mezcla de Pit Bull, con pelaje gris y blanco. Según el reporte policial, alguien lo sustrajo de su hogar y desde entonces sus dueños desconocen su paradero.

Ante esta situación, el Departamento de Policía de Monroe difundió fotografías del presunto sospechoso y del vehículo relacionado con el robo. La institución espera que algún residente reconozca a la persona o identifique el automóvil y aporte información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades hicieron un llamado a los vecinos de East Village Drive y de otros sectores de Monroe para que revisen las imágenes y comuniquen cualquier detalle que pueda contribuir con la investigación. Incluso un dato aparentemente menor podría ayudar a establecer la identidad del sospechoso o determinar hacia dónde se dirigió después de llevarse al perro.

La búsqueda también mantiene como prioridad recuperar a Bruno y conseguir que regrese con su familia. Por ese motivo, la Policía insiste en la importancia de compartir la información y las fotografías, con el propósito de ampliar su alcance entre los habitantes de la zona.

¿Cómo aportar información?

Las personas que reconozcan al individuo, tengan referencias sobre el vehículo o conozcan algún dato relacionado con el paradero de Bruno pueden comunicarse directamente con el detective Thomas, de la Policía de Monroe, al teléfono 704-282-4717.

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El departamento policial espera que la colaboración ciudadana permita avanzar en la investigación y encontrar al perro desaparecido. Mientras tanto, sus responsables mantienen el llamado a la comunidad para ayudar a reunir las pistas necesarias que permitan dar con Bruno.

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