Charlotte, NC.- Los Carolina Panthers consiguieron una importante victoria por 20-17 frente a los New Orleans Saints este domingo 15 de noviembre, durante la Semana 10 de la temporada 2026 de la NFL. Un gol de campo de 54 yardas de Ryan Fitzgerald cuando el reloj llegó a cero definió el encuentro en el Caesars Superdome y permitió que Carolina asumiera el primer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC).

El partido comenzó con un dominio defensivo de ambos equipos. Carolina abrió el marcador en el segundo cuarto mediante una carrera de dos yardas de Chuba Hubbard, quien llevó a los visitantes al descanso con ventaja de 7-0.

Nueva Orleans reaccionó después del entretiempo. Alvin Kamara consiguió un touchdown terrestre de tres yardas para igualar el encuentro 7-7 al comienzo del tercer cuarto. Sin embargo, Ryan Fitzgerald respondió con un gol de campo de 55 yardas que devolvió la ventaja a Carolina (10-7).

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En el último período, los Saints consiguieron su primera ventaja del partido. Tyler Shough conectó un pase de cuatro yardas con Kamara, quien alcanzó la zona de anotación para colocar el marcador 14-10 a favor de Nueva Orleans.

Los Panthers reaccionaron con una ofensiva liderada por Bryce Young. Hubbard completó su segunda anotación terrestre con una carrera de una yarda y devolvió la ventaja a Carolina (17-14) cuando faltaban 1:49 minutos.

La respuesta de los Saints llegó mediante un gol de campo de 55 yardas de Charlie Smyth, quien empató el encuentro 17-17 a 41 segundos del final.

En la última posesión, Carolina aprovechó una interferencia de pase defensiva de 30 yardas contra Kool-Aid McKinstry para acercarse al área de anotación. Fitzgerald asumió la responsabilidad y convirtió el disparo decisivo de 54 yardas para sellar el triunfo.

Hubbard y Young lideraron a Carolina

Hubbard terminó con 172 yardas totales: 92 por tierra y 80 mediante cinco recepciones. Además, consiguió los dos touchdowns de su equipo. Bryce Young completó 17 de 30 pases para 200 yardas, sin intercepciones.

Por Nueva Orleans, Kamara anotó dos touchdowns y el receptor Jordyn Tyson sumó 80 yardas en 11 recepciones.

Con este resultado, Carolina mejoró su récord a 4-5 y quedó como líder de la NFC Sur. Su próximo compromiso será el domingo 22 de noviembre frente a los Baltimore Ravens, en el Bank of America Stadium.