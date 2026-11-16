Washington.— La Administración Federal de Aviación (FAA) aclaró que el incidente técnico del viernes 13 de noviembre se originó por una masiva saturación de datos en su red heredada, descartando de forma categórica cualquier indicio de un ataque cibernético o intromisión maliciosa.

En un comunicado, el organismo regulador explicó que la inestabilidad en los sistemas se produjo cuando la red comenzó a recibir un flujo excesivo de 1.000 intentos de conexión cada 4 o 5 segundos, afectando temporalmente las comunicaciones y los radares en 17 de los 22 centros de control en ruta en todo el país.

UPDATE: We spoke with the CEO of L3Harris, and the contractor secured the two routers from the remote FAA facilities in Texas and Arkansas. L3Harris is now conducting deep diagnostics testing at their headquarters in Florida. @FAANews, Juniper, and Cisco engineers are assisting… pic.twitter.com/pdzx6qVZSf — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 15, 2026

Las investigaciones preliminares apuntan a que la saturación provino de dos ubicaciones específicas: un sitio de radar en Amarillo, Texas, y una estación de radio en El Dorado, Arkansas, donde la empresa proveedora L3Harris realizaba trabajos rutinarios de mantenimiento que incluyeron la implementación de un nuevo enrutador.

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Destacan el aterrizaje seguro de más de tres mil aeronaves

Por otro lado, destacaron que para garantizar la seguridad de los pasajeros, la FAA implementó un paro nacional preventivo que permitió el aterrizaje seguro de aproximadamente 3.500 aeronaves que se encontraban en el aire, manteniendo operativas las frecuencias críticas para vuelos médicos, de emergencia, policiales y militares.

Detallaron que una vez identificadas las anomalías, los equipos técnicos aislaron las fuentes de conflicto y desactivaron la funcionalidad de los enrutadores involucrados y de unos 60 equipos similares en todo el sistema, logrando estabilizar la red y reanudar las operaciones habituales tras varias horas de supervisión exhaustiva.

Por último, las autoridades aeronáuticas recalcaron que este episodio evidencia la urgente necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica del país, transitando de los obsoletos cables de cobre y sistemas analógicos hacia una plataforma digital avanzada que responda a las demandas del tráfico aéreo moderno.

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