Raleigh, NC.- La espera casi ha terminado. Speedway Christmas, presentado por Atrium Health, abre sus puertas este viernes 20 de noviembre, dando la bienvenida a las familias de regreso al Charlotte Motor Speedway para la 17.ª temporada de uno de los espectáculos de luces navideñas para recorrer en auto más grandes del sureste. Con más de seis millones de luces a lo largo de un recorrido de casi seis kilómetros, Speedway Christmas regresa con nuevas atracciones, tradiciones favoritas del público y experiencias festivas para visitantes de todas las edades.

Antes de que abran las puertas el viernes, aquí tienes un vistazo a cinco experiencias imperdibles que no te puedes perder en tu visita navideña a Speedway.

Viva el espectáculo de luces

El elemento central de Speedway Christmas brilla más que nunca esta temporada, mientras los visitantes recorren un circuito de casi seis kilómetros a través del Charlotte Motor Speedway, con más de seis millones de luces sincronizadas con música navideña. La experiencia lleva a las familias por el legendario óvalo, la zona de boxes y el circuito interior, con exhibiciones renovadas en las curvas 3 y 4 y 14 nuevas canciones navideñas que dan vida a las luces.

Visita a la aldea navideña

La Villa Navideña es el corazón de Speedway Christmas, donde los visitantes pueden bajarse del auto y disfrutar aún más de la diversión navideña. De jueves a domingo, las familias pueden pasar la tarde explorando atracciones festivas, degustando dulces navideños y creando recuerdos inolvidables más allá del espectáculo de luces en auto. Los visitantes pueden disfrutar de:

Fotos con Papá Noel presentadas por Cook Out: Captura la foto navideña perfecta con Papá Noel durante toda la temporada.

Experiencia de cámara de 360 ​​grados de Atrium Health: cree un recuerdo de vídeo navideño único para compartir con familiares y amigos.

Variedad de vendedores locales: descubre regalos navideños únicos y artículos de temporada de negocios locales.

Árboles de la Esperanza de Speedway Children’s Charities: Admire árboles bellamente decorados por organizaciones locales sin fines de lucro mientras apoya la misión de SCC de ayudar a niños y familias necesitadas.

La nueva experiencia en el campo

Cada año, Speedway Christmas sigue evolucionando con nuevas formas para que los visitantes experimenten la magia de las fiestas, y esta temporada trae una experiencia renovada en el interior del circuito con aún más oportunidades para explorar.

Las familias pueden recorrer un sendero iluminado con impresionantes decoraciones navideñas, oportunidades para tomar fotos en cada esquina y elementos renovados en todo el área central del circuito. Los visitantes también pueden visitar el Círculo de los Ganadores de Victory Lane para tomarse una foto festiva en uno de los lugares más emblemáticos del automovilismo.

Para aquellos que deseen añadir un toque de aventura a sus vacaciones, el Cook Out Tubing Hill ofrece una nueva forma para que los huéspedes de todas las edades disfruten de la velada y creen recuerdos imborrables.

¡Prepárense para una noche de cine acogedora!

La diversión navideña continúa después del encendido de las luces con clásicos navideños que se proyectan en la pantalla gigante SpeedwayTV en la Villa Navideña. Las familias pueden disfrutar de un refrigerio caliente, relajarse bajo las luces y ver juntas algunas de sus películas navideñas favoritas durante toda la temporada.

Del 20 al 22 de noviembre: Navidad Blanca

Del 26 al 29 de noviembre: Solo en casa, presentado por Cook Out.

Del 3 al 6 de diciembre: Elf , presentado por AutoBell.

Del 10 al 13 de diciembre: El cuento «Cómo el Grinch robó la Navidad» del Dr. Seuss (1996), presentado por Food Lion.

Del 17 al 22 de diciembre: Santa Claus

Del 24 al 27 de diciembre: El Expreso Polar presentado por Cook Out

Cree nuevas tradiciones navideñas

Durante 17 temporadas, Speedway Christmas ha reunido a familias para vivir una experiencia navideña inigualable. Los visitantes pueden disfrutar de millones de luces, atracciones festivas y actividades para toda la familia, todo en una sola visita.

Las entradas tienen precio por vehículo , con noches especiales desde $46 y noches en el Village desde $60 , que incluyen acceso al Pueblo Navideño y otras experiencias festivas. Los visitantes pueden consultar las fechas disponibles, comparar las opciones de entradas, explorar mejoras y planificar su visita en CharlotteMotorSpeedway.com .

La 17.ª edición anual de Speedway Christmas, presentada por Atrium Health, estará abierta todas las noches del 20 de noviembre al 3 de enero (cerrada en Nochebuena). Las entradas se venden por vehículo, con precios desde $46 para la Noche Económica y desde $60 para la Noche de la Villa. También puede adquirir abonos de temporada y pases de acceso rápido en línea. Planifique su visita, consulte el programa completo y compre sus entradas en www.charlottemotorspeedway.com .

Información de contacto

Los aficionados pueden conectar con Charlotte Motor Speedway y estar al día de las últimas noticias siguiéndolos en X e Instagram o haciéndose fans en Facebook . Mantente al tanto de todas las novedades con la aplicación móvil de Charlotte Motor Speedway.

Con información de Charlotte Motor Speedway

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