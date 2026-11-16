Washington.- Ante la proximidad de la temporada festiva, la Misión de los Estados Unidos en Bulgaria emitió una alerta de seguridad para toda Europa, instando a los ciudadanos estadounidenses a mantener la vigilancia y extremar las precauciones ante potenciales amenazas de grupos terroristas y delincuentes.

A través de un comunicado advirtieron que las grandes concentraciones y los eventos públicos pueden convertirse en blancos de oportunidad, señalando que los atacantes, incluidos actores solitarios, podrían actuar con poca o ninguna advertencia en mercados, centros de transporte, centros comerciales y lugares de culto.

Asimismo, las autoridades diplomáticas recordaron que durante los últimos meses se han registrado huelgas y manifestaciones con mayor frecuencia, además de recientes amenazas de bomba falsas en noviembre que afectaron a la aviación civil en diversos países europeos.

Security Alert for U.S. Citizens in Europe Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions. Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs pic.twitter.com/1rbASAXwfG — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026

Piden a sus ciudadanos mantenerse alerta

En este sentido, se recomendó a los viajeros monitorear los medios locales e inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) con el fin de recibir actualizaciones oportunas sobre cualquier eventualidad que altere el transporte o la vida cotidiana.

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Asimismo, detallaron que entre las medidas de protección sugeridas destacan mantenerse alerta, pasar desapercibido, evitar zonas con alta actividad policial o manifestaciones, asegurar adecuadamente las pertenencias y notificar los planes de viaje a familiares y contactos de confianza.

Por último, la embajada puso a disposición los números de contacto de emergencia y asistencia consular en Sofía, recordando que el Departamento de Estado mantiene canales activos en redes sociales para orientar a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

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