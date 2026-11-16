Charlotte, NC.- El banco de alimentos Hope Street Food Pantry, ubicado en 4100 Johnston Oehler Road, Charlotte, Carolina del Norte, trabaja para garantizar que las familias locales tengan suficiente para comer. Lo hace mediante eventos regulares de distribución de alimentos en varios lugares.
No necesita una derivación, cita previa ni identificación para recibir alimentos. Simplemente debe registrarse en persona en su primera visita.
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Para obtener más información, visite Hope Street Food Pantry.
Cómo ayudar
Puede ayudar a Hope Street Food Pantry ofreciéndose como voluntario o donando artículos o dinero. Aquí puede saber cómo. Hay un contenedor para donar alimentos no perecederos en el estacionamiento. No necesita cita previa para donar. Simplemente acércate a 4100 Johnston Oehler Road, Charlotte, Carolina del Norte.
Calendario de distribución de alimentos en 2026
Consulta las actualizaciones de hopestreetfoodpantry.com para conocer el horario. Por favor, verifica siempre antes de salir. También puedes encontrar las últimas novedades en la página de Facebook de Hope Street Food Pantry .
Todas las distribuciones se realizarán hasta agotar existencias. Los beneficiarios pueden recibir alimentos una vez por semana.
Distribución de alimentos en el banco de alimentos de Hope Street
Despensa de alimentos Hope Street,
4100 Johnston Oehler Road, Charlotte, NC.
Jueves, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. (excepto festivos como Acción de Gracias y Navidad. Consulta las redes sociales de la despensa).
Biblioteca Charlotte Mecklenburg
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg organiza repartos de alimentos los martes de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.. El horario está sujeto a cambios. Por favor, verifique la información en el sitio web o las redes sociales de Hope Street Pantry antes de ir.