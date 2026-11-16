Charlotte, NC.- La comunidad venezolana de Charlotte prepara una jornada para celebrar la Navidad, promover el intercambio cultural y apoyar a niños que atraviesan situaciones de salud. La Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) organiza el Bazar Navideño Multicultural 2026, un encuentro gratuito que reunirá a distintas comunidades el sábado 5 de diciembre.

La actividad tendrá lugar de 11:00 a. m. a 4:00 p. m. en Vaulted Oak Brewing, ubicado en 3726 Monroe Road, Charlotte, Carolina del Norte. La propuesta busca crear un espacio de integración donde las familias puedan compartir sus tradiciones, disfrutar de expresiones artísticas y fortalecer los vínculos entre las diferentes culturas que conviven en la ciudad.

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La programación incluirá gastronomía navideña, música en vivo y actividades recreativas para todas las edades. Uno de los atractivos musicales será la presentación de Gaiteros CLT, agrupación que aportará los sonidos tradicionales de la Navidad venezolana a esta celebración multicultural.

Además de ofrecer entretenimiento y espacios de encuentro, el bazar tendrá un componente solidario que invita a los asistentes a colaborar con una causa dedicada a la infancia.

Una colecta de juguetes para Levine Children’s Hospital

La Alianza de Venezolanos en Charlotte impulsará durante la jornada una campaña de recolección de juguetes en beneficio de los niños de Levine Children’s Hospital.

La iniciativa busca sumar la colaboración de residentes, familias y miembros de distintas comunidades para llevar alegría a los pequeños pacientes durante las fiestas decembrinas. De esta manera, el encuentro combinará la celebración de las tradiciones navideñas con una oportunidad concreta de apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

La organización invita a los habitantes de Charlotte y sus alrededores a participar y contribuir con esta campaña solidaria, que representa uno de los principales objetivos de la actividad.

Un encuentro para celebrar la diversidad

El Bazar Navideño Multicultural forma parte de las iniciativas comunitarias que promueven la integración y la participación de los venezolanos en la vida social de Charlotte.

Además, a través de la gastronomía, la música y las actividades familiares, la AVC busca acercar las costumbres de diferentes países y generar espacios donde las comunidades puedan compartir sus identidades culturales.

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Finalmente, la entrada será gratuita y el público podrá asistir durante las cuatro horas de programación. La invitación está abierta a todas las familias que deseen disfrutar de una celebración navideña diferente y sumarse a una acción solidaria en favor de los niños de Levine Children’s Hospital.