Greene, NC.- Carolina del Norte lamenta la muerte del sargento Devin James, integrante de la Oficina del Sheriff del Condado Greene, quien murió la noche del jueves 12 de noviembre de 2026, luego de perder el control de su patrulla mientras intentaba alcanzar a otros agentes que perseguían un vehículo sospechoso.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff, el operativo comenzó alrededor de las 8:21 p. m., cuando los funcionarios acudieron en apoyo de la Policía de Farmville, que seguía a un automóvil que ingresó al condado Greene por la carretera 258 Norte.

Durante el procedimiento, uno de los agentes consiguió acercarse al vehículo sospechoso cerca del cruce de las carreteras 258 y 123. Entretanto, James avanzaba por la carretera 258 Norte, en las proximidades de la intersección con la carretera 13, con la intención de alcanzar a sus compañeros y sumarse al operativo.

Sin embargo, mientras conducía hacia el lugar, el sargento perdió el control de su patrulla y sufrió un accidente que terminó con su vida.

La persecución continuó durante algunos momentos más, hasta que el conductor del automóvil sospechoso también perdió el control y chocó en Dixon Farm Road. El impacto le provocó heridas graves, por lo que los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Tras confirmar el fallecimiento de James, la Oficina del Sheriff del Condado Greene expresó su profundo pesar y recordó la trayectoria del funcionario, quien ingresó al organismo en noviembre de 2021.

Durante casi cinco años de servicio, el sargento mantuvo un compromiso constante con la seguridad de los habitantes del condado. Sus compañeros destacaron su disponibilidad para responder a emergencias, su iniciativa para acudir a incidentes críticos y su disposición para colaborar con otros funcionarios.

El departamento también recordó su sentido del humor y la energía que aportaba a las jornadas de trabajo. «Estaba orgulloso de su Oficina del Sheriff y su Oficina del Sheriff estaba orgullosa de él», señaló la institución en su homenaje.

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Por su parte, la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) transmitió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de James, y ofreció acompañamiento al organismo policial ante esta pérdida.

La muerte del sargento representa un duro golpe para la comunidad policial del condado Greene, que recuerda a un funcionario cuya vocación de servicio marcó sus años de trabajo.

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