Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) enfrentó una jornada de fuertes complicaciones el viernes 13 de noviembre, cuando más de 540 vuelos acumularon retrasos según la plataforma de rastreos de vuelos FlightAware; esto debido a una falla en el sistema de telecomunicaciones que obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender temporalmente los despegues en todo Estados Unidos.

The safety of the flying public is always the FAA’s highest priority. The FAA lifted the ground stop and some flight departures are resuming. Before clearing flights to resume, we thoroughly tested our systems to confirm they were stable and that operations remain reliable.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 14, 2026

La interrupción afectó los centros de control del tráfico aéreo y desencadenó problemas operativos en numerosos aeropuertos del país. A las 8:30 p. m. del viernes, la FAA levantó la detención en tierra en el ámbito nacional, según informó el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas a través de sus canales oficiales.

The FAA has issued a nationwide ground stop impacting departing flights at airports across the country, including CLT. Travelers should expect delays and check with their airline before coming to the airport. We will provide additional updates as they become available. pic.twitter.com/I2ordaTPof — CLT Airport (@CLTAirport) November 13, 2026

Tras el anuncio, las aerolíneas que operan en Charlotte comenzaron a reanudar algunas salidas durante la noche. Sin embargo, el aeropuerto advirtió que los pasajeros todavía enfrentarían consecuencias de la interrupción durante el sábado 14 de noviembre, debido a los ajustes necesarios para recuperar los itinerarios habituales.

At 8:30 p.m., the FAA lifted the nationwide ground stop. Airlines at CLT will be resuming some flight operations this evening, but passengers should expect lingering impacts through tomorrow. Passengers should check with their airline directly on updated flight status. pic.twitter.com/Hhn9rKxl9i — CLT Airport (@CLTAirport) November 14, 2026

Demoras de casi dos horas en Charlotte

El aeropuerto de Charlotte registró uno de los impactos importantes de esta contingencia. Según datos de FlightAware, los retrasos promedio en las salidas alcanzaron casi dos horas durante el momento más crítico de la interrupción.

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La situación complicó los planes de cientos de viajeros, quienes enfrentaron largas esperas y dificultades para conseguir alternativas de transporte. Las filas en los mostradores de alquiler de vehículos y las zonas de recogida reflejaron las consecuencias de la paralización aérea.

Más de 6.000 vuelos cancelados en el país

El impacto superó las fronteras de Carolina del Norte. Durante el viernes, las aerolíneas cancelaron más de 6.000 vuelos en todo Estados Unidos. Para el sábado, los reportes ya contabilizaban cerca de 1.500 cancelaciones adicionales.

La magnitud del episodio también llamó la atención por su carácter excepcional. AeroTime señaló que esta interrupción representa la segunda paralización nacional de la aviación comercial estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023.

Autoridades descartan un ciberataque

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyeron el problema a una falla técnica en la infraestructura de telecomunicaciones. Ambos descartaron indicios de un ciberataque como origen del incidente.

Mientras las aerolíneas reorganizan sus aeronaves y tripulaciones, algunas compañías, entre ellas American Airlines, habilitaron exenciones de cargos para facilitar los cambios de itinerario.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas recomendó a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas para conocer las actualizaciones de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal. También aconsejó verificar las condiciones para solicitar cambios o reprogramaciones, ante la posibilidad de nuevas demoras y cancelaciones durante la recuperación de las operaciones.

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