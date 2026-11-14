Charlotte, NC.- Aunque los Hornets lograron superar un cuarto con muchas pérdidas de balón el jueves 12 de noviembre por la noche, no pudieron hacerlo una segunda vez, lo que resultó en una derrota a domicilio por 101-96 ante los Phoenix Suns.

After erasing a 17-point first-half deficit, the Hornets were unable to overcome a turnover-heavy fourth quarter in Thursday night’s 101-96 road loss to the Phoenix Suns. https://t.co/v1kI0TZ9ck — Charlotte Hornets (@hornets) November 13, 2026

Jugadores destacados Coby White tuvo su mejor actuación de la temporada hasta el momento, terminando con 21 puntos (máximo del equipo) con 8 de 16 tiros de campo, dos triples y tres asistencias en 20 minutos (aún con restricción de minutos). Christian Anderson Jr. superó su mejor marca personal por segundo partido consecutivo, sumando 13 puntos con 4 de 9 tiros de campo y tres triples, mientras que su compañero de reserva, Grant Williams, aportó 11 puntos con 3 de 5 tiros de campo y dos rebotes en su debut de temporada.

Devin Booker fue el máximo anotador con 30 puntos (nueve en el último cuarto), con un 12 de 20 en tiros de campo, cuatro triples, siete asistencias (la mejor marca del partido) y tres robos, en la cuarta victoria de Phoenix en cinco partidos. Dillon Brooks anotó 15 puntos con un 6 de 13 en tiros de campo y Miles Bridges aportó 11 puntos, seis rebotes y tres asistencias en su primer enfrentamiento contra su antiguo equipo de siete temporadas.

Punto de inflexión Una serie de pérdidas de balón tempranas (10 en el primer cuarto) ayudaron a que los Hornets se encontraran con una desventaja de 17 puntos en el segundo cuarto, pero lograron remontar con una racha de 45-24 para irse al último cuarto con una ventaja de cuatro puntos. Desafortunadamente, los problemas de pérdidas de balón volvieron a arreciar contra Charlotte en el último cuarto, que se caracterizó por solo seis tiros anotados (6 de 16) y nueve pérdidas de balón que resultaron en 13 puntos para Phoenix. Aun así, los Hornets estaban a tres puntos con 24 segundos restantes antes de que Booker encestara un triple de 28 pies con paso atrás para sentenciar el partido a favor de los Suns.

Conclusiones destacadas

Charlotte había estado mejorando constantemente en cuanto a pérdidas de balón en sus últimos partidos, pero dio un gran paso atrás con un desastroso récord de la temporada de 27 pérdidas que resultaron en 38 puntos para los Suns. Para colmo, Phoenix perdió la posesión solo siete veces, igualando su menor cantidad de la temporada, la menor cantidad de cualquier rival de los Hornets este año.

Sin su pívot titular, Mark Williams, Phoenix llegó a este partido último en la NBA tanto en rebotes totales como en rebotes defensivos, y el resultado final reflejó claramente esas dificultades. Charlotte, que se encuentra entre los primeros puestos en las tres categorías de rebotes, dominó los rebotes con un considerable margen de 51-31 y los puntos de segunda oportunidad, 16-7.

Tras ganar sus dos primeros partidos decisivos (con una diferencia de cinco puntos o menos a falta de cinco minutos), los Hornets han perdido tres seguidos en estas situaciones. En los siete minutos que han estado en la cuerda floja durante esta racha, han recibido 32 puntos frente a los 9 que han anotado, con un porcentaje de acierto del 30% (1 de 4 en triples) y cuatro pérdidas de balón.

Cita posterior al partido

“En general, la intensidad defensiva y la comunicación fueron muy buenas… Al final, el partido se decidió por cinco puntos y tuvimos 27 pérdidas de balón. Son demasiadas oportunidades para que el otro equipo las aproveche. Nos gusta analizar si las pérdidas de balón fueron forzadas o no forzadas. De las 27, muchas fueron no forzadas. Así que todos tenemos que hacer autocrítica, incluyéndome a mí, y ver cómo podemos seguir mejorando en ese aspecto.” – Charles Lee, entrenador de los Hornets

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