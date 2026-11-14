Johnston, NC.- Un hombre de 25 años enfrenta un cargo por explotación sexual de segundo grado de un menor tras un operativo que la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI) desarrolló en el condado Johnston. Las autoridades identificaron al sospechoso como ReTwan Legend Watson, quien permanece bajo custodia policial mientras los investigadores continúan las diligencias.

La SBI informó sobre el caso el viernes 13 de noviembre de 2026, a través de sus canales oficiales. Según el comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security) y el Departamento de Policía de Raleigh solicitaron la intervención del organismo estatal para investigar una posible situación de explotación sexual infantil en el condado Johnston.

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Como parte de las actuaciones, los agentes de la SBI ejecutaron una orden de registro en una residencia de Pontiac Court, en la localidad de Wendell. El procedimiento permitió avanzar en la investigación y concretar la detención de Watson, de 25 años, quien nació el 13 de octubre de 2001.

Los registros de la Oficina del Sheriff del Condado Johnston indican que las autoridades ingresaron al sospechoso en el centro de detención el 12 de noviembre de 2026. La ficha penitenciaria identifica como motivo de su arresto un cargo de explotación sexual de segundo grado de un menor.

La investigación continúa abierta

La SBI señaló que sus agentes mantienen activa la investigación y que el caso podría derivar en nuevos cargos a medida que los investigadores recopilen y analicen más evidencias.

Por ahora, Watson permanece en la cárcel del condado Johnston. Los registros públicos consultados muestran su situación de reclusión y el cargo que enfrenta, aunque la información disponible no detalla el monto de una posible fianza.

Pendiente su primera comparecencia judicial

Hasta el viernes 13 de noviembre, el nombre de Watson todavía no aparecía en los calendarios judiciales públicos de Carolina del Norte, por lo que las autoridades no habían difundido una fecha confirmada para su primera comparecencia ante un juez.

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Si se cumple ese calendario, Watson podría presentarse el lunes 16 de noviembre ante un juez del Tribunal de Distrito en Smithfield. Sin embargo, esa fecha constituye una previsión y no una audiencia confirmada por el sistema judicial.

Las autoridades no han divulgado más detalles sobre la presunta víctima ni sobre las evidencias que motivaron el procedimiento. La investigación continúa bajo la coordinación de los organismos involucrados.

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