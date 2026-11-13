Rosalía triunfa con LUX y arrasa en los Latin Grammy 2026

Las Vegas.— Durante la 27ª edición de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas, la española Rosalía conquistó por tercera vez el galardón al álbum del año gracias a su aclamado y ecléctico trabajo LUX, un reconocimiento que describió emocionado como un auténtico salto al vacío en su carrera musical.

🏆 “Todavía estoy en shock”. Rosalia expresa su emoción tras recibir su Latin GRAMMY a Álbum del Año. 🤍 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/KcAqFIbSYs — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

A través de varios medios de comunicación se conoció que la gala también consagró al joven argentino Milo J, quien a sus 19 años se alzó con cuatro galardones, incluyendo grabación del año por “Niño” y mejor álbum de música folclórica.

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Asimismo, que la superestrella colombiana Karol G brilló al llevarse el premio al mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta.

🏆✨ Dos Latin GRAMMYs y una noche para recordar. Así se despidió @karolg de la 27.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. pic.twitter.com/sbOPzNMN7z — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

Rinden homenaje a Willie Colón

Por otro lado, se conoció que entre los momentos más destacados de la noche, la brasileña Anitta conquistó su primer Latin Grammy tras doce nominaciones en la categoría de mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrivm, y la colombiana Aria Vega se consagró como la mejor nueva artista.

🇧🇷 Primeiro #LatinGRAMMY da @Anitta. Do funk carioca aos palcos do mundo, uma conquista que o Brasil inteiro comemora 🥹🏆 pic.twitter.com/NiZ0DgoN4L — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

Además, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso continuó cosechando éxitos al sumar tres nuevos gramófonos a su trayectoria, mientras que la joven venezolana Sara Schell dio una de las grandes sorpresas de la velada al superar a pesos pesados de la industria para coronarse como compositora del año.

🏆 Sonrisas y #LatinGRAMMY 😁 pic.twitter.com/TWI2twPMH4 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

Es de mencionar, que la ceremonia también rindió emotivos homenajes a figuras fundamentales de la música latina, recordando el legado del fallecido ícono de la salsa Willie Colón y conmemorando el centenario del nacimiento del legendario compositor mexicano José Alfredo Jiménez.

Por último, es de destacar que la noche reunió a grandes leyendas y nuevas voces de la industria, cerrando una edición memorable que celebró la diversidad y riqueza cultural de la música iberoamericana.

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