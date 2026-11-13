Charlotte, NC.- High Seas Miniature Golf , un campo de minigolf con temática pirata y náutica ubicado en 10001 Charlotte Highway, Indian Land, Carolina del Sur, se ha transformado en Pirates Christmas para la temporada navideña de 2026 (y principios de 2027).

Pirates Christmas abrió sus puertas el 6 de noviembre de 2026 y estará abierto todas las noches de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. hasta el 18 de enero de 2027. Generalmente abren los días festivos (Acción de Gracias y Navidad), pero asegúrese de seguir su página de Facebook para estar al tanto de cualquier cambio en el horario.

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Esta es una increíble atracción navideña con más de 750.000 luces. El brillo de las luces crea la sensación de estar dentro de un gigantesco cofre del tesoro pirata. Las luces adornan el barco pirata y se reflejan en el agua. Hay detalles asombrosos para admirar en todas direcciones, como nieve artificial, actividades para niños, proyecciones de video, una bola de nieve gigante para tomar fotos y mucho más.

El campo de golf High Seas Mineature está a unos 32 kilómetros al sur del centro de Charlotte, y muy cerca de Pineville, Weddington y Ballantyne.

Se inauguró en 2017 y 2026 es el quinto año que presentan la Experiencia Navideña de Piratas.