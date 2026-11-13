Charlotte, NC.- High Seas Miniature Golf , un campo de minigolf con temática pirata y náutica ubicado en 10001 Charlotte Highway, Indian Land, Carolina del Sur, se ha transformado en Pirates Christmas para la temporada navideña de 2026 (y principios de 2027).
Pirates Christmas abrió sus puertas el 6 de noviembre de 2026 y estará abierto todas las noches de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. hasta el 18 de enero de 2027. Generalmente abren los días festivos (Acción de Gracias y Navidad), pero asegúrese de seguir su página de Facebook para estar al tanto de cualquier cambio en el horario.
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Esta es una increíble atracción navideña con más de 750.000 luces. El brillo de las luces crea la sensación de estar dentro de un gigantesco cofre del tesoro pirata. Las luces adornan el barco pirata y se reflejan en el agua. Hay detalles asombrosos para admirar en todas direcciones, como nieve artificial, actividades para niños, proyecciones de video, una bola de nieve gigante para tomar fotos y mucho más.
El campo de golf High Seas Mineature está a unos 32 kilómetros al sur del centro de Charlotte, y muy cerca de Pineville, Weddington y Ballantyne.
Se inauguró en 2017 y 2026 es el quinto año que presentan la Experiencia Navideña de Piratas.
El precio incluye juego ilimitado durante todo el día y la noche. Además, es GRATIS para policías, bomberos, militares en activo y veteranos. De hecho, ha sido gratis para ellos todos los días desde que abrió esta atracción de minigolf.
Valor de las entradas
- 19 dólares para adultos
- $14 para niños (de 4 a 12 años)
- $14 para personas mayores (65 años o más)
- 3 años o menos Gratis
- $12 para los «caminantes» (aquellos que no juegan al minigolf)
Las luces se encienden al anochecer, así que, aunque puedes explorar las instalaciones y jugar al minigolf durante el día, sin duda querrás estar allí después de la puesta de sol. Cierra todos los días entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m. para preparar el espectáculo de luces. Abre todas las noches, si el tiempo lo permite.
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Sigue a los piratas en su aventura en busca del tesoro perdido. Una partida de golf suele durar entre 45 minutos y una hora, así que asegúrate de llegar bastante antes de la hora de cierre.
En la propiedad también hay un jardín de cerveza y vino, llamado Castaways, que ofrecerá bebidas típicas de la temporada navideña.
Finalmente puede seguir cada detalle en la página de Facebook de High Seas Miniature Golf o la de Pirates Christmas para ver fotos aún más impresionantes.