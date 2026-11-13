Operación TorNado logra el 354 arrestos por narcotráfico en la Dark Web

Washington.- El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que conjuntamente con la Europol ejecutaron la Operación TorNado, el cual es un esfuerzo internacional que permitió el arresto de 354 presuntos narcotraficantes vinculados con la venta ilegal de drogas sintéticas y opiáceos en mercados oscuros de la red.

En un comunicado, indicaron que la macrooperación, desarrollada entre mayo de 2025 y octubre de 2026 en Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda, logró la incautación de más de 234 millones de dólares en efectivo y criptomonedas, además de 5,7 toneladas métricas de drogas ilícitas incluyendo fentanilo, metanfetamina y cocaína, 38 prensas de pastillas y 209 armas de fuego.

Indicaron que las investigaciones se enfocaron en desmantelar la infraestructura digital y de distribución de mercados clandestinos previamente intervenidos por las fuerzas del orden, tales como Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom, Tor2Door y DrugHub, afectando gravemente las redes globales de distribución de opioides sintéticos.

🌪️ Operation TorNado: the LARGEST TAKEDOWN in the Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement's (JCODE) HISTORY of Dark Web narcotics vendors who sold to TENS OF THOUSANDS of U.S. residents Results:

🔴 354 ARRESTS

🔴 5.7 METRIC TONS DRUGS SEIZED

🔴 209 FIREARMS SEIZED

🔴 $234… pic.twitter.com/BrKmKY1Qkb — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 12, 2026

Más de 130 detenciones en Estados Unidos

De la misma manera, las autoridades destacaron que los arrestos globales incluyeron 132 detenciones en territorio estadounidense y decenas de aprehensiones en países como el Reino Unido (59), Hungría (45), Alemania (41), Francia (23) y los Países Bajos (12), evidenciando la cooperación transfronteriza frente a la ciberdelincuencia.

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Detallaron que entre los múltiples casos federales presentados en más de 20 distritos judiciales destaca el arresto en Florida de Stanislav y Vladislav Chernyshov por operar el proveedor «BarbaraWhite», acusado de enviar píldoras falsificadas de oxicodona mezcladas con nitazenos altamente potentes a 49 estados, vinculadas a diversas sobredosis fatales.

Asimismo, las fiscalías federales procesaron a cabecillas como Alexander Green en Ohio por liderar la organización de tráfico cibernético «STARLABS», y a Jonatan Gonzales en California, a quien se le confiscaron 48 libras de metanfetamina y múltiples narcóticos letales tras operar bajo el seudónimo «SpeedyPharma» en plataformas encubiertas.

Por último, las agencias de seguridad reiteraron que ningún criminal puede esconderse detrás del anonimato tecnológico o de las fronteras geográficas, advirtiendo que continuarán utilizando todas las herramientas de inteligencia financiera y cibernética para erradicar el tráfico de drogas letales en la Dark Web.

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