Nueva regla restringe el acceso a viviendas públicas a migrantes indocumentados

Washington.- El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Scott Turner, anunció la finalización de la regla de Verificación de Estatus Elegible, garantizando que únicamente los ciudadanos estadounidenses y extranjeros con estatus legal residan en viviendas financiadas por el gobierno federal.

En un comunicado, indicaron que la medida busca poner fin a la explotación de los programas de asistencia social, señalando que es inaceptable que veteranos sin hogar, personas mayores y víctimas de violencia doméstica esperen en listas mientras personas no elegibles ocupan los recursos habitacionales.

Asimismo, destacaron que la normativa exige la verificación obligatoria de la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio elegible para todos los solicitantes e inquilinos, eliminando los vacíos regulatorios en los hogares de «estatus mixto» que permitían a extranjeros no autorizados beneficiarse del sistema.

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Buscan proteger a los contribuyentes

Por otro lado, detallaron que una auditoría conjunta entre HUD y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó cerca de 200.000 inquilinos con verificaciones de elegibilidad incompletas o desconocidas, en un contexto donde la asistencia pública actual solo cubre a una cuarta parte de los hogares estadounidenses elegibles que lo necesitan.

En este sentido, destacaron que esta acción complementa las directrices previas de la administración del presidente Donald Trump para proteger los recursos de los contribuyentes, incluyendo la firma de un memorando de entendimiento con el DHS para el intercambio de datos y la restricción de préstamos FHA exclusivamente para ciudadanos.

Por último, la administración recordó la implementación de herramientas como la línea directa para reportar actividades irregulares y el uso de la aplicación móvil CBP Home para facilitar la salida voluntaria de quienes no cuenten con un estatus migratorio regular en el país.

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