La FAA suspende el tráfico aéreo en EE.UU. por falla masiva

Washington.— La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos ordenó el viernes 13 de noviembre de 2026 la suspensión total del tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que es una medida sin precedentes desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, motivada por una falla técnica que afectó a las comunicaciones de los centros de control.

Al respecto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció a través de su cuenta en X que la paralización responde a un problema generalizado en los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta, cuyos técnicos ya se encuentran investigando para restablecer la normalidad operativa con actualizaciones inmediatas.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Asimismo, El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se pronunció ante la paralización nacional de vuelos asegurando que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que no hay motivos de preocupación para los familiares de quienes se encuentran volando.

DHS Secretary, @SecMullinDHS, speaks on the nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. "Everybody is safe. There is no reason to be concerned about your loved ones if they're flying." pic.twitter.com/ut6GPsUrY1 — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2026

Evalúan los vuelos que están en el aire

Asimismo, se conoció que por medio de una notificación oficial del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, la autoridad aeronáutica determinó que, debido a «circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad», todos los vuelos de salida deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso, mientras que los trayectos internacionales hacia el país se evaluarán individualmente.

Ver más: Tiroteo en Washington D.C. deja al menos un muerto y múltiples heridos

“Se ha producido una interrupción temporal de las telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos. Se ha verificado la situación de todos los vuelos y los internacionales se gestionarán caso por caso”, indicó la Administración Federal de Aviación (FAA).

There has been a temporary telecommunications outage – out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

Vídeo: 🚸 ¡ATENCIÓN CONDUCTORES Y PADRES DE FAMILIA EN CHARLOTTE!