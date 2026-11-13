Apex, NC.- Un operativo de la Policía de Apex permitió retirar de circulación más de 2,5 onzas de fentanilo, una cantidad que podría representar más de 70.000 dosis potencialmente letales, además de tres armas de fuego y 3.400 dólares en efectivo. La intervención forma parte de una serie de investigaciones contra el tráfico de drogas que desarrollan las autoridades en el condado Wake, Carolina del Norte.

La Unidad de Supresión de Delitos del Departamento de Policía de Apex encabezó la investigación durante esta semana, con el apoyo de diferentes organismos policiales. El procedimiento terminó con un arresto por varios cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, entre ellos posesión con intención de vender y distribuir esta sustancia.

Además, las autoridades imputaron al detenido por posesión de un arma de fuego robada y tenencia de un arma pese a contar con una condena penal previa.

El decomiso incluyó más de 2,5 onzas de fentanilo, tres armas de fuego y 3.400 dólares. Según explicó el Departamento de Policía de Apex, esta cantidad de opioides representa un riesgo considerable para la comunidad, debido a la elevada potencia de la sustancia y su capacidad para provocar sobredosis mortales.

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Este procedimiento se suma a otro operativo que las autoridades realizaron el lunes anterior. En ese caso, los agentes arrestaron a una persona y decomisaron una onza de cocaína, 19.000 dólares en efectivo y tres armas de fuego.

Entre las armas incautadas durante esa intervención figuraba una denominada arma fantasma, un tipo de armamento que carece de número de serie y puede dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

La Policía de Apex también recordó la gravedad de la crisis de los opioides sintéticos en Estados Unidos. De acuerdo con los datos mencionados por el organismo, el país registra un promedio aproximado de 104 muertes diarias relacionadas con estos opioides. Asimismo, advirtió que apenas dos miligramos de fentanilo pueden provocar una intoxicación potencialmente mortal.

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Para concretar ambas investigaciones, la Policía de Apex contó con la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado Wake, el Departamento de Policía de Holly Springs, la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte y el Grupo de Trabajo Safe Streets del FBI.

El organismo destacó que estas operaciones requieren investigación, coordinación y trabajo conjunto entre distintas agencias, con el objetivo de reducir la circulación de drogas peligrosas y retirar armas ilegales de las comunidades.

Video: El peligro silencioso del fentanilo