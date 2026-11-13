ICE arresta a inmigrante liberado en Illinois tras cumplir condena por homicidio vial

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un migrante indocumentado de nacionalidad mexicana, quien había sido liberado por políticos santuario en Illinois tras cumplir una sentencia de prisión por causar un trágico accidente mortal en estado de ebriedad.

En un comunicado indicaron que el detenido fue identificado como Vicente Torres-Vasquez. Los hechos se remontan al 24 de julio de 2011 en Wauconda, Illinois, cuando Torres-Vasquez, quien contaba con un historial previo de cuatro arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, impactó con su vehículo la motocicleta de Gregory Errol Homola, un veterano de la Infantería de Marina de EE.UU. de 55 años que perdió la vida en el lugar, además de dejar heridas a dos mujeres en otro automóvil.

Explicaron que tras ser declarado culpable en 2012 por conducción agravada bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte y múltiples cargos por lesiones corporales graves, el infractor fue condenado a 25 años de prisión, acumulando además entradas ilegales previas al país y una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración en noviembre de 2010.

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Bajo custodia de ICE en espera de su deportación

Por otro lado, el DHS señaló que a pesar de que ICE había emitido órdenes de detención migratoria (detainers) en 2017 y nuevamente en marzo de 2026, el Centro Correccional Stateville (SCC) se negó a acatar la solicitud federal y lo liberó en libertad condicional el pasado 2 de noviembre sin notificar previamente a las autoridades migratorias.

Indicaron que ante esta situación, agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE en Chicago lograron recapturar a Torres-Vasquez el 11 de noviembre, por lo que permanecerá bajo custodia federal a la espera de sus procedimientos de expulsión definitiva del país.

Por último, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, criticó severamente a los funcionarios locales de Illinois, señalando que políticas como las impulsadas por la administración del gobernador J.B. Pritzker priorizan agendas políticas por encima de la seguridad pública y ponen en riesgo a los ciudadanos al no cooperar con las autoridades de ICE.

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