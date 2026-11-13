Charlotte, NC.- Operation Charlotte’s Web, el despliegue migratorio que movilizó a agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Charlotte, Carolina del Norte, cumple un año con consecuencias que todavía marcan la vida de la comunidad inmigrante. El operativo comenzó entre el 15 y el 17 de noviembre de 2025 y desencadenó una ola de temor que modificó las rutinas familiares, la actividad comercial y la convivencia en distintos sectores de la ciudad.

Durante el primer fin de semana, las autoridades detuvieron a más de 130 personas en un despliegue que encabezó Gregory Bovino. La presencia de agentes federales en vecindarios del este de Charlotte y en importantes avenidas generó preocupación entre los residentes, especialmente en las comunidades hispanas.

El impacto trascendió las detenciones iniciales. Con el paso de los meses, numerosas familias latinas comenzaron a limitar sus salidas por temor a encontrarse con agentes migratorios. Algunas dejaron de asistir con regularidad a escuelas, iglesias y actividades comunitarias, mientras otras reorganizaron sus jornadas laborales para reducir los desplazamientos.

Esta situación afectó también a hogares donde los padres enfrentan procesos migratorios o temen una posible deportación, aunque sus hijos tengan ciudadanía estadounidense. Un informe publicado por medios web describió cómo muchas personas eligieron permanecer dentro de sus viviendas durante períodos prolongados para evitar encuentros con las autoridades.

Comercios afectados y redes de apoyo

La actividad económica de los sectores hispanos también sufrió las consecuencias del operativo. Panaderías, restaurantes y tiendas latinas suspendieron temporalmente sus actividades ante la ausencia de clientes y el temor de sus trabajadores a salir de casa. Estos cierres afectaron los ingresos de pequeños comerciantes y profundizaron las dificultades económicas de numerosas familias.

Frente a este escenario, vecinos y voluntarios organizaron mecanismos de apoyo para alertar sobre la presencia de agentes migratorios. Algunas comunidades recurrieron a silbatos, bocinas y grupos de comunicación para compartir información y advertir a otros residentes. Estas iniciativas reflejaron la solidaridad entre inmigrantes, pero también evidenciaron el nivel de preocupación que alcanzó la población.

La presión migratoria continúa en los tribunales

El impacto de los operativos también se refleja en el sistema judicial migratorio. Las cortes de inmigración de Carolina del Norte registran un volumen elevado de órdenes de deportación, con un promedio de 73 decisiones diarias, de acuerdo a medios locales.

Esta presión judicial mantiene la incertidumbre entre quienes enfrentan procedimientos migratorios y sus familiares, incluso cuando no existe un operativo activo en sus vecindarios.

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A un año de la intervención federal, Charlotte enfrenta las consecuencias de una política migratoria que no solo produjo detenciones, sino que alteró la dinámica de comunidades enteras. El temor a una separación familiar, la pérdida de ingresos y las restricciones en la vida cotidiana continúan entre las principales preocupaciones de los residentes inmigrantes.

Charlotte’s Web dejó así una huella que va más allá de sus primeros días: Transformó la relación de miles de personas con los espacios públicos, el trabajo y las instituciones comunitarias de una ciudad que todavía intenta recuperar la normalidad.