EE.UU. refuerza cooperación con Ecuador contra el narcoterrorismo

Washington.- El subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), F. Cartwright Weiland, realizó una visita oficial a Ecuador, con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral para combatir a los grupos narcoterroristas y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a ambas naciones.

En un comunicado del Departamento de Estado, indicaron que esta gira diplomática dio continuidad al paquete de asistencia por 55 millones de dólares anunciado previamente en septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio, el cual destina 45 millones para desmantelar estructuras narcoterroristas y 10 millones para frenar la minería ilegal, el blanqueo de capitales y el tráfico marítimo de drogas.

Señalaron que durante su estancia en las islas Galápagos, Weiland hizo entrega formal de una embarcación interceptor de 38 pies a la Armada de Ecuador, sumando esta unidad a un lote de 14 lanchas provistas por el INL para fortalecer la interdicción marítima contra el narcotráfico y la pesca ilegal no regulada.

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Suscribieron acuerdo económico

Por otro lado, el Departamento de Estado, señaló que en la ciudad de Quito, el alto funcionario estadounidense y autoridades locales suscribieron un acuerdo estratégico para dotar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de tecnología avanzada de Palantir, facilitando el rastreo de redes financieras ilícitas y la desarticulación de capitales criminales.

Indicaron que para contrarrestar los delitos de extorsión y secuestro, el subsecretario Weiland y el ministro del Interior, John Reimberg, renovaron un convenio de cooperación policial iniciado en 2024, alianza bajo la cual se ha logrado rescatar con éxito a ocho ciudadanos estadounidenses en territorio ecuatoriano.

Por último, ambas naciones firmaron una declaración de intenciones enfocada en combatir la minería y el tráfico ilegal de oro, flagelos que representan una de las principales fuentes de financiamiento ilícito para las organizaciones criminales en la región.

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