Departamento de Trabajo emite guía para corregir directorios de salud

Washington.- El Departamento de Trabajo de los EE. UU. (DOL) emitió una alerta de cumplimiento dirigida a empleadores y fiduciarios de planes, con el propósito de garantizar que los trabajadores y sus familias reciban directorios de proveedores de salud precisos para coberturas dentro de la red.

En un comunicado detallaron que la medida surge tras una reciente encuesta realizada por la Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado (EBSA), la cual reveló que el 36% de la información en los directorios de proveedores era incorrecta tras evaluar más de 27.000 profesionales en 27 redes distintas.

Al respecto, el secretario de Labor, Keith Sonderling, señaló que los planes de salud y aseguradoras están obligados a mejorar y actualizar sus datos para evitar que los participantes enfrenten costos sorpresivos fuera de la red o demoras en la atención médica que reciben.

Alertan sobre que médicos no cumplieron con criterios

Por otro lado, el subsecretario Daniel Aronowitz destacó que la guía detalla las responsabilidades fiduciarias y los requisitos de la Ley No Surprises, ofreciendo además preguntas clave para evaluar a los proveedores de servicios y mejorar la precisión de los listados.

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De la misma manera, destacaron que la evaluación interna de la EBSA también implementó una métrica de acceso que demostró que el 66% de los proveedores médicos y el 74% de los especialistas en salud mental no cumplieron con los criterios de disponibilidad y aceptación de nuevos pacientes dentro de un plazo de 30 días.

En este sentido, el organismo federal puso a disposición de los empleadores y trabajadores los canales de contacto de la EBSA a través de su sitio web y su línea telefónica gratuita para brindar asistencia en la gestión de planes de salud y jubilación.

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