Después del encuentro correspondiente a la Semana 9 contra los Denver Broncos, el ex corredor de la franquicia Jonathan Stewart destacó la influencia de Hubbard en el desempeño de los alas cerradas durante las últimas jornadas. El comentario provocó una reacción divertida del jugador, quien atribuyó el mérito a sus compañeros.

«¡Caramba, lo hacen por mí!», respondió Hubbard entre risas el jueves. El corredor reconoció el trabajo de la línea ofensiva, los alas cerradas y los receptores, quienes participan activamente en los bloqueos para facilitar sus avances.

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También destacó la importancia de corresponder a ese esfuerzo cuando le toca asumir responsabilidades de bloqueo. Para Hubbard, el éxito del ataque depende del compromiso colectivo y no únicamente de las estadísticas individuales.

Mitchell Evans, integrante de la unidad de alas cerradas, coincidió con esa interpretación y describió la relación entre ambas posiciones como un intercambio constante de beneficios. Según explicó, el buen desempeño de Hubbard permite que los bloqueadores cumplan mejor su función, mientras que el trabajo del equipo abre oportunidades para que el corredor consiga más yardas.

Tommy Tremble también resaltó la importancia del corredor en la evolución ofensiva de Carolina. El ala cerrada considera que Hubbard mantiene un nivel de juego de élite y aprovecha las oportunidades que recibe, incluso cuando el equipo utiliza formaciones con 12 o 13 jugadores ofensivos.

Estas alineaciones incorporan más alas cerradas y permiten fortalecer el bloqueo en las jugadas terrestres. Sin embargo, Tremble explicó que el rendimiento de Hubbard obliga a las defensas rivales a prestar mayor atención a las carreras, una situación que genera espacios para desarrollar el ataque aéreo.

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Esa dinámica beneficia directamente a Tremble, Darren Waller, Mitchell Evans y al resto de los alas cerradas, quienes encuentran más posibilidades de participar en las jugadas de pase.

Así, Carolina construye una ofensiva en la que el juego terrestre y aéreo se complementan. Hubbard aporta la capacidad de avanzar con el balón, mientras sus compañeros aprovechan los espacios que genera. Una combinación que fortalece al equipo y demuestra la importancia del trabajo colectivo en la NFL.

Con información de Carolina Panthers

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