Trump advierte con duplicar aranceles a México si no frena caravana de migrante

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump lanzó una advertencia directa asegurando que se duplicarán de inmediato los aranceles a México si el gobierno mexicano no detiene el avance de las masivas caravanas de migrantes ilegales que marchan a través de su territorio hacia la frontera estadounidense.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario señaló que muchas de las personas integradas en estos grupos provienen de naciones que buscan enviarlas a Estados Unidos, enfatizando que no existirá ningún tipo de indulgencia ante esta situación y que ya se ha informado de la medida al gobernador de Texas, a la Patrulla Fronteriza y al ICE.

De la misma manera, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reiteró que la misión principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es proteger las fronteras del país, advirtiendo de forma categórica que esta nueva caravana de migrantes ilegales no tendrá permitido el ingreso bajo ninguna circunstancia.

Our mission at the Department of Homeland Security is to protect our homeland. That begins at our borders. We will utilize all assets to make sure our borders are secure. This illegal migrant caravan will NOT be allowed to enter our country. Full stop. https://t.co/sSiAdwE5Ob — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 12, 2026

Sheinbaum respondió a Trump

Por otro lado, durante la conferencia de prensa, realizada el jueves 12 de noviembre la presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde que Trump regresó al poder.

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Tras ser consultada por las declaraciones de su homólogo estadounidense, explicó que actualmente hay dos grupos: uno en Arriaga, Chiapas, que pasó de 500 o 600 integrantes a menos de 100, y otro procedente de Honduras.

En este sentido, destacó quelas autoridades mexicanas buscan informarles sobre las dificultades para cruzar y ofrecer alternativas de retorno, sin recurrir a la represión.

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