Troteo en Washington D.C. deja al menos un muerto y múltiples heridos

Washington.- Autoridades policiales reportaron la mañana del jueves 12 de noviembre uno tiroteo en las inmediaciones de Logan Circle, específicamente en la zona de las calles 15 y P Noroeste en Washington D.C.

A través de publicaciones en redes sociales diversos departamentos policiales dieron a conocer que el suceso dejó como saldo preliminar al menos una persona fallecida y múltiples heridos.

CRITICAL ALERT: MPD is on the scene of an ACTIVE SHOOTING in the area of 15th and P Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on scene. AVOID THE AREA. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026

El incidente generó un despliegue inmediato del equipo de respuesta a emergencias de la policía metropolitana (MPD), obligando a las autoridades a cerrar el área comercial altamente concurrida y a solicitar a la ciudadanía mantenerse completamente alejada del lugar.

UPDATE: The incident has resulted in a barricade situation in the 1500 block of 15th Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on the scene. Please avoid the area as we work to resolve the incident. Updates will come through this platform. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026

Es de mencionar, que diversos medios de comunicación manejan cifras de al menos cuatro personas baleadas en las afueras de un gimnasio Vida Fitness, las fuerzas del orden confirmaron que el presunto atacante se encuentra atrincherado en un edificio residencial cercano.

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No revelan la identidad del sospechoso

Por otro lado, es de destacar que la zona donde se desarrolla este operativo de alta tensión es una manzana muy transitada que alberga establecimientos comerciales como un supermercado Whole Foods, restaurantes y diversos complejos de apartamentos.

Shootings at and outside Vida fitness this morning in Logan Circle. Multiple people shot. Do not go to this area. Police looking for suspect. — Brooke Pinto (@brookepintodc) November 12, 2026

Las autoridades policiales y fuentes federales continúan trabajando en la escena para asegurar el perímetro, mientras buscan resolver la situación de barricada con el sospechoso cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.

Las actualizaciones oficiales sobre el desarrollo de este operativo de emergencia se continúan emitiendo a través de las plataformas institucionales y las cuentas de las autoridades locales encargadas de la seguridad en la capital estadounidense.

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