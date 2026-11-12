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Tiroteo en Washington D.C. deja al menos un muerto y múltiples heridos

ESTADOS UNIDOS
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Troteo en Washington D.C. deja al menos un muerto y múltiples heridos
Foto: Cortesía Facebook Washington Metropolitan Police Dept.﻿
Maria Gabriela Perez

Washington.- Autoridades policiales reportaron la mañana del jueves 12 de noviembre uno tiroteo en las inmediaciones de Logan Circle, específicamente en la zona de las calles 15 y P Noroeste en Washington D.C.

A través de publicaciones en redes sociales diversos departamentos policiales dieron a conocer que el suceso dejó como saldo preliminar al menos una persona fallecida y múltiples heridos.

El incidente generó un despliegue inmediato del equipo de respuesta a emergencias de la policía metropolitana (MPD), obligando a las autoridades a cerrar el área comercial altamente concurrida y a solicitar a la ciudadanía mantenerse completamente alejada del lugar.

Es de mencionar, que diversos medios de comunicación manejan cifras de al menos cuatro personas baleadas en las afueras de un gimnasio Vida Fitness, las fuerzas del orden confirmaron que el presunto atacante se encuentra atrincherado en un edificio residencial cercano.

Ver más: Dos sospechosos de homicidio capturados, entre ellos un menor de edad

No revelan la identidad del sospechoso

Por otro lado, es de destacar que la zona donde se desarrolla este operativo de alta tensión es una manzana muy transitada que alberga establecimientos comerciales como un supermercado Whole Foods, restaurantes y diversos complejos de apartamentos.

Las autoridades policiales y fuentes federales continúan trabajando en la escena para asegurar el perímetro, mientras buscan resolver la situación de barricada con el sospechoso cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.

Las actualizaciones oficiales sobre el desarrollo de este operativo de emergencia se continúan emitiendo a través de las plataformas institucionales y las cuentas de las autoridades locales encargadas de la seguridad en la capital estadounidense.

Vídeo: 🚔 PATRULLANDO CHARLOTTE | PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON CMPD

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