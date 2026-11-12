Mercado de la tienda del museo en el Centro Gantt

Charlotte, NC.- El Centro Harvey B. Gantt para las Artes y la Cultura Afroamericanas, ubicado en 551 S Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte, acoge el Mercado de la Tienda del Museo desde el viernes 27 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre de 2026.

El mercado tendrá lugar todos los días de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. No es necesario pagar la entrada al museo para comprar en la tienda del museo.

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El último día del mercado será el Domingo de las Tiendas de Museos, una jornada especial dedicada a apoyar a las tiendas de museos y a los artistas, artesanos y comunidades que representan. Ven con tus amigos y familiares, compra con un propósito y encuentra regalos significativos estas fiestas.

Información sobre el Centro Harvey B. Gantt

El Centro Harvey B. Gantt para las Artes y la Cultura Afroamericanas (Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture) es un destacado museo y centro cultural ubicado en el corazón de Uptown Charlotte, Carolina del Norte. Está dedicado a presentar, preservar y celebrar la excelencia en el arte, la historia y la cultura de los afroamericanos y de las personas de ascendencia africana.

Historia y Arquitectura

Legado de su nombre. La institución rinde homenaje a Harvey Bernard Gantt , quien hizo historia al convertirse en el primer estudiante afroamericano admitido en la Universidad de Clemson y en el primer alcalde afroamericano de Charlotte.

Diseño emblemático. Inaugurado en octubre de 2009 como parte del complejo Levine Center for the Arts , el edificio de cuatro pisos y más de 4,300 metros cuadrados (46,500 pies cuadrados) fue diseñado por el renombrado arquitecto afroamericano Philip Freelon. Su fachada destaca por patrones geométricos inspirados en los tradicionales edredones (quilts ) afroamericanos y en la historia del antiguo barrio de Brooklyn, una próspera comunidad negra que existió en esa zona.

Colecciones y Exposiciones

Colección John y Vivian Hewitt. El centro alberga esta prestigiosa colección de arte afroamericano, que reúne obras fundamentales de maestros del siglo XX como Romare Bearden , Elizabeth Catlett , Henry Ossawa Tanner y Jonathan Green .

Exposiciones temporales. El museo mantiene un calendario rotativo de muestras contemporáneas sobre identidad, memoria histórica, fotografía y arte textil. Entre sus exposiciones destacadas se encuentran Repossessions (abierta hasta el 3 de enero de 2027), Yashua Klos: Cornerstones (hasta el 22 de enero de 2027) y Sown Together: New Voices in Contemporary Textile Art (hasta el 24 de enero de 2027).

Programación comunitaria. Además de sus galerías, el centro organiza charlas con artistas, ciclos de cine, talleres familiares (Family First ) y eventos culturales.

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Información para la visita

Ubicación. Se encuentra en 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 , Estados Unidos.

Horarios. Abre de martes a viernes de 12:00 p. m. a 6:00 p. m. (los miércoles extiende su horario hasta las 9:00 p. m.), los sábados de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y los domingos de 12:00 p. m. a 6:00 p. m. Permanece cerrado los lunes.

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