Incautan más de una tonelada de droga en Colombia

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que la Policía Nacional logró incautar 1.088,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos contundentes operaciones que golpean las rutas y finanzas de estas estructuras.

En sus redes sociales, indicó que el primer operativo se llevó a cabo en el corredor vial de La Línea, sector Los Pinos, donde se descubrieron 600 kilos de cocaína ocultos en una caleta dentro de un tractocamión cisterna, resultando en la captura de dos personas.

Asimismo, señaló que la segunda intervención, denominada Operación URANO y ejecutada en Aguachica (Cesar), permitió confiscar otros 488.6 kilos de droga pertenecientes a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco, la cual tenía como destino mercados internacionales.

Acotó que este segundo resultado generó una afectación superior a los 2.800 millones de pesos a las finanzas criminales y evitó la circulación de cerca de 1,2 millones de dosis, reafirmando el compromiso del gobierno colombiano de cerrar rutas y destruir rentas ilícitas.

En este sentido, el mandatario colombiano, advirtió con firmeza que arrinconarán al narcoterrorismo hasta destruir su negocio criminal.

¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ARRINCONAR HASTA DESTRUIR SU NEGOCIO CRIMINAL! En dos contundentes operaciones, nuestra Policía Nacional incautó 1.088,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína, golpeando las rutas del narcotráfico y las finanzas de las estructuras narcoterroristas… pic.twitter.com/MkolOKkaN8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 12, 2026

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Venezuela reitera apoyo a Colombia

Por otro lado, el gobierno interino de Venezuela a través de un comunicado expresó su plena disposición para coordinar acciones con las autoridades colombianas en materia de seguridad.

#Comunicado || La República Bolivariana de Venezuela expresa su plena disposición a ejercer todas las coordinaciones necesarias con las autoridades de la República de Colombia en materia de seguridad. pic.twitter.com/MN2jwTRehI — Min.Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (@Cancilleria_ve) November 12, 2026

El gobierno venezolano reafirmó su compromiso con la seguridad regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral a través de canales institucionales y contactos existentes, basándose en el respeto mutuo, la soberanía nacional y la preservación de la estabilidad en la región.

#Comunicado || La República Bolivariana de Venezuela expresa su plena disposición a ejercer todas las coordinaciones necesarias con las autoridades de la República de Colombia en materia de seguridad. pic.twitter.com/MN2jwTRehI — Min.Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (@Cancilleria_ve) November 12, 2026

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